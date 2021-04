Dùng MacBook, bạn nên từ bỏ trình duyệt Chrome

Tắt đèn bàn phím khi không sử dụng. Vào System Preferences > Keyboard > Turn keyboard backlight off after ... of inactivity. Trong dấu ..., chọn thời gian để đèn bàn phím tự tắt sau một thời gian không sử dụng, từ 5 giây đến 5 phút. Bạn cũng có thể bật Adjust keyboard brightness in low light để máy tự chỉnh độ sáng đèn bàn phím dựa trên môi trường xung quanh. Ảnh: The Verge.