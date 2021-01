Hướng dẫn gỡ hoàn toàn Adobe Flash khỏi máy tính

Ngày 12/1/2021 là thời hạn được Adobe đưa ra để chính thức chặn nội dung chạy trên Flash. Cùng với đó, Adobe khuyến cáo người dùng sớm gỡ cài đặt Flash khỏi máy tính.

Kể từ ngày 1/1/2021 vừa qua, Adobe đã ngừng hỗ trợ Flash, phần mềm mở rộng cho trình duyệt web từng một thời là nền tảng thiết yếu để chạy các nội dung đa phương tiện như video, game. Mặc dù quan trọng nhưng Flash cũng thường xuyên bị chỉ trích vì chứa nhiều lỗi và lỗ hổng bảo mật.

Ngày 12/1/2021 là thời hạn được Adobe đưa ra để chính thức chặn nội dung chạy trên Flash. Cùng với đó, Adobe khuyến cáo người dùng sớm gỡ cài đặt Flash khỏi máy tính. Nếu cần bạn có thể tham khảo cách gỡ bỏ hoàn toàn Adobe Flash khỏi máy tính Windows bên dưới.

Ngày 12/1/2021 là thời hạn được Adobe đưa ra để chính thức chặn nội dung chạy trên Flash.

Hướng dẫn gỡ Adobe Flash

Trước hết, bạn cần tải công cụ gỡ cài đặt Flash ở địa chỉ này (dùng được cho Windows cả cấu trúc 32 bit và 64 bit): fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/support/uninstall_flash_player.exe

Bước tiếp theo, bạn cần tắt các trình duyệt và tất cả phần mềm dùng Flash khác đang chạy trên máy tính.

Để tiến hành, bạn click đúp vào công cụ gỡ cài đặt đã tải về máy. Khi thấy thông điệp “Do you want to allow the following program to make changes to this computer”, hãy bấm Yes.

Bạn cũng cần xóa file liên quan đến Flash trong một số thư mục. Hãy chọn Start => Run, dán đường dẫn thư mục “C:\Windows\system32\Macromed\Flash” để truy cập, sau đó xóa tất cả trong đó.

Hãy chọn Start => Run, dán đường dẫn thư mục “C:\Windows\system32\Macromed\Flash” để truy cập, sau đó xóa tất cả trong đó.

Lặp lại bước xóa tất cả đối với thư mục “C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash%appdata%\Adobe\Flash Player%appdata%\Macromedia\Flash Player”.

Để hoàn tất, bạn hãy khởi động lại máy tính.

Anh Hào(Theo helpx.adobe.com, CNN)