Hướng dẫn sử dụng Facebook Room

Nền tảng họp trực tuyến Facebook Room cho phép lên đến 50 người tham gia cuộc họp cùng một lúc và những người tham gia có thể không cần tài khoản trên Facebook.

Mới đây Facebook đã mở thêm công cụ họp trực tuyến mới gọi là Facebook Room trên nền tảng ứng dụng Facebook Messenger. Hiện tại chưa có nhiều tài khoản được cập nhật công cụ Room, nhưng cũng có không ít người dùng ứng dụng Messenger được cập nhật.

Không giống như các công cụ video call theo nhóm trên WhatsApp, Messenger và Instagram với giới hạn khá hạn chế về số lượng người có thể tham gia cùng một lúc, Facebook Room cho phép tới 50 người tham gia cuộc họp cùng một lúc.

Ngoài ra, để sử dụng Facebook Room, chỉ người tạo phòng mới cần có tài khoản Facebook, những người khác có thể tham gia cuộc họp bằng liên kết được chia sẻ ngay cả khi họ không có tài khoản trên Facebook.

Thêm vào đó không giống như các cuộc gọi video thông thường, Facebook Room sẽ cung cấp nhiều hơn quyền kiểm soát cho người tạo phòng, như chọn ai có thể tham gia, mời ai ra khỏi phòng, hoặc khóa phòng để không ai khác có thể tham gia.

Tất nhiên chưa có gì chắc chắn rằng Facebook Room là một nền tảng đảm bảo an toàn bảo mật nên người dùng cũng chỉ nên ở mức thử nghiệm.

Hướng dẫn họp trực tuyến qua Facebook Room

Với tài khoản đã được cập nhật Room trên ứng dụng Messenger, trong mục People sẽ có nút "Create a Room" để khởi tạo phòng họp.

Người tạo phòng họp có thể bấm nút Edit ở phần Who Can Join để chỉnh giới hạn những người có thể tham gia; nếu lựa chọn "People with the link" thì ai được chia sẻ link đều có thể tham gia, nếu lựa chọn "Only people on Facebook" thì giới hạn người tham gia cần có tài khoản Facebook.

Sau đó người dùng có thể bấm Share Link để chia sẻ link phòng họp.

Sau đó người dùng có thể bấm Share Link để chia sẻ link phòng họp qua các kênh khác nhau.

Bên dưới là giao diện phòng họp trực tuyến Facebook Room, với các tính năng như quay/chụp màn hình, chia sẻ link phòng, đảo chiều máy quay, hay bật/tắt âm thanh.

Anh Hào(Theo firstpost.com, gadgethacks.com...)