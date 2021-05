Hướng dẫn tắt tự phát video trên Facebook tất cả nền tảng

Người dùng có thể tắt tự động phát video trên Facebook đối với tất cả các nền tảng PC, iPhone, hay điện thoại Android, để tránh gặp phiền toái.

Nền tảng video trên Facebook ngày càng phát triển, khiến mạng xã hội này ngày càng trở nên phong phú hơn. Tuy nhiên, hệ thống video của Facebook có chức năng tự động phát, mang đến nguy cơ gây phiền toái cho người dùng nếu không được kiểm soát. Nếu cần bạn hãy tham khảo lại cách tắt tự động phát video trên Facebook.

Hướng dẫn tắt tự phát video Facebook trên máy tính

Trên máy tính, người dùng vào phần Settings (facebook.com/settings), chọn mục Video, và đảm bảo rằng phần Auto-Play Videos được chọn Off.

Hướng dẫn tắt tự phát video Facebook trên iPhone

Trên ứng dụng Facebook nền tảng iOS, người dùng chuyển sang thẻ Menu ở dưới cùng bên phải, sau đó nhấn vào Settings & Privacy => Settings.

Người dùng tìm đến mục "Videos and photos" (thuộc "Media and Contacts"). Ở đây, hãy đánh dấu chọn "Never Autoplay Videos" trong phần Autoplay. Trong trường hợp không muốn video phát ra âm thanh khi mở lên, hãy tắt phần "Videos start with sound".

Hướng dẫn tắt tự phát video Facebook trên điện thoại Android

Với ứng dụng Facebook trên Android, người dùng nhấn vào biểu tượng menu trên cùng bên phải, rồi cũng vào Settings & Privacy => Settings.

Trong menu mở ra, hãy cuộn xuống và tìm mục "Media and Contacts". Trong phần Autoplay, người dùng có thể tắt hoàn toàn tính năng tự động phát video, bằng cách đánh dấu "Never Autoplay Videos".

Anh Hào