Một số thủ thuật hay khi sử dụng Apple Watch mà có thể bạn chưa biết

Apple Watch là chiếc đồng hồ thông minh được tạo ra bởi Apple và được ra mắt lần đầu tiên trên thị trường vào ngày 9 tháng 9 năm 2014. Apple Watch được biết đến không chỉ đơn thuần là để xem giờ mà nó còn tích hợp rất nhiều tính năng nổi bật thu hút người dùng, ví dụ như định vị, chỉ đường, thanh toán trực tiếp trên đồng hồ, theo dõi sức khỏe, đo nhịp tim, gọi điện, nhắn tin,...

Thiết kế đồng hồ thông minh Apple Watch chinh phục hàng triệu con tim bởi thiết kế bắt mắt và đẳng cấp. Sản phẩm ngay khi ra mắt đã làm điên đảo bởi thiết kế vô cùng nổi bật của mình.

Hiện nay, Apple Watch đã được cho ra đời nhiều phiên bản khác nhau bao gồm: Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition. Mỗi phiên bản đều hướng đến đối tượng khách hàng riêng cũng như trang bị các khả năng khác nhau.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạm không nói về ưu điểm của từng dòng Apple Watch mà chỉ nói về các tính năng và thủ thuật mà bạn có thể khai thác. Cụ thể như sau.

Bật tính năng nhắc sạc pin

Mặc dù thực tế Apple Watch luôn được nâng cấp hàng năm kể từ lần đầu tiên ra mắt, nhưng phiên bản Series 7 mới nhất của Apple Watch vẫn chỉ hứa hẹn "lên đến 18 giờ" sử dụng cho một lần sạc. Do đó, bạn cần sạc Apple Watch vào buổi tối trước khi đi ngủ nếu bạn muốn sáng dậy chiếc Apple Watch của mình có đầy pin để theo bạn. Nếu bạn quên sạc trước khi đi ngủ, rất có thể nó sẽ hết pin vào ban đêm và sau đó bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để sạc đầy lại vào buổi sáng.

Để tránh tình trạng này, Apple đã thêm một tính năng để bạn có thể nhận lời nhắc sạc Apple Watch trước khi nó hết pin và sau đó nhận được thông báo trên ‌iPhone‌ của bạn khi Apple Watch đã được sạc đầy. Nếu đồng hồ của bạn còn dưới 30% pin, khoảng một tiếng trước khi bạn chuẩn bị đi ngủ, bạn sẽ nhận được lời nhắc tự động sạc pin cho đồng hồ. Cụ thể như sau.

Mở ứng dụng Watch trên iPhone lên và truy cập vào Đồng hồ Apple Watch của bạn.

Cuộn và tìm đến "Ngủ".

Nhấn vào "Thiết lập Ngủ trong ứng dụng Sức khỏe".

Tiến hành thiết lập thời gian ngủ cho bản thân bạn.

Khi đã hoàn tất, bạn quay lại "Ngủ" ở ứng dụng Watch và gạt sang ON ở dòng "Lời nhắc sạc".

Lưu ý rằng, tính năng này sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn kích hoạt tùy chọn "Sử dụng Đồng hồ này trong ứng dụng ngủ" (Use this Watch for Sleep) từ ứng dụng Watch trên iPhone.

Bật tính năng "Phát hiện ngã"

Nếu đang sử dụng Apple Watch phiên bản Series 4 hoặc SE trở lên, bạn sẽ được trang bị thêm tính năng "Phát hiện ngã". Tính năng này khi hoạt động sẽ luôn theo dõi thao tác của bạn, nếu phát hiện bạn bị ngã mạnh trong khi đang đeo đồng hồ, đồng hồ sẽ rung nhẹ vào cổ tay bạn, phát âm và hiển thị cảnh báo. Bạn có thể chọn liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp hoặc loại bỏ cảnh báo bằng cách nhấn nút Digital Crown và nhấn vào "Tôi ổn" (I'm OK).

Nếu Apple Watch phát hiện bạn đang di chuyển, nó sẽ đợi bạn phản hồi lại cảnh báo và sẽ không tự động gọi dịch vụ khẩn cấp. Ngược lại, nếu Apple Watch phát hiện bạn nằm bất động trong khoảng một phút, đồng hồ sẽ tự động thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Apple Watch sẽ gửi một tin nhắn đến những người mà bạn chọn là liên hệ khẩn cấp, kèm theo vị trí của bạn để họ biết rằng đồng hồ của bạn đã phát hiện bạn ngã và đã gọi cho các dịch vụ khẩn cấp. Cách kích hoạt như sau.

Mở ứng dụng Watch trên iPhone, chọn tab "Đồng hồ của tôi".

Cuộn và tìm đến dòng "SOS khẩn cấp", nhấn vào nó.

Gạt sang ON ở tùy chọn "Phát hiện ngã".

Mặc định tính năng này sẽ đánh dấu lựa chọn "Chỉ bật khi đang tập luyện". Nhưng nếu bạn trên 55 tuổi, hãy đánh dấu vào lựa chọn "Luôn bật", nó sẽ có ích cho bạn.

Tiếp theo, hãy tìm và nhấn vào dòng tùy chọn "Sửa những liên hệ này trong Sức khỏe".

Tiến hành thêm các liên hệ khẩn cấp để Apple Watch thực hiện các tác vụ kết nối nếu bạn bị ngã và cần trợ giúp.

Ngoài ra, Apple Watch sẽ ghi lại lịch sử ngã của bạn trong ứng dụng Sức khỏe để bạn có thể kiểm tra khi cần.

(Theo Genk)