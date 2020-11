Những cách tiết kiệm dữ liệu 5G trên iPhone 12

iPhone 12 có những lựa chọn thiết lập mà người dùng nên biết để sử dụng 5G tiết kiệm dung lượng hơn, ví dụ như chuyển xuống 4G nếu không thực sự cần tốc độ siêu cao, hoặc hạn chế chất lượng FaceTime.

iPhone 12 là thế hệ điện thoại đầu tiên của Apple hỗ trợ mạng di động 5G. Đi kèm với đó, iPhone 12 có những lựa chọn thiết lập mà người dùng nên biết để sử dụng 5G tiết kiệm dung lượng hơn.

Hướng dẫn sử dụng iPhone 12 tiết kiệm 5G

Hai lựa chọn tiết kiệm 5G cơ bản nhất của iPhone 12 là các mục “Voice & Data” và “Data Mode”, người dùng truy cập bằng cách vào Settings => Cellular rồi bấm vào phần dịch vụ mạng đang sử dụng.

Trong mục “Voice & Data”, người dùng sẽ có 3 lựa chọn là “5G On”, “5G Auto”, và “LTE”. Với chế độ 5G On, iPhone 12 sẽ liên tục sử dụng mạng 5G, nhờ thế tốc độ mạng nhanh hơn nhưng pin cũng bị tiêu hao hơn. Trong khi đó với 5G Auto, iPhone sẽ chỉ sử dụng 5G khi cần.

Ví dụ, khi ‌iPhone‌ đang chạy ngầm cập nhật phần mềm, máy sẽ chỉ sử dụng 4G LTE vì tốc độ siêu nhanh là không cần thiết. Nhưng trong những trường hợp cần tốc độ, chẳng hạn như khi tải xuống một video, ‌iPhone 12‌ sẽ sử dụng 5G.

Việc chuyển đổi linh hoạt sẽ giúp iPhone không tiêu tốn pin. 5G Auto là chế độ được chọn theo mặc định. Để sử dụng iPhone 12 tiết kiệm 5G thì người dùng nên kiểm tra chắc chắn chế độ này đang được chọn.

Trong mục “Data Mode”, người dùng có thể lựa chọn các chế độ như “Allow More Data on 5G”, “Standard”, hay “Low Data Mode”. Trong đó, chế độ “Allow More Data on 5G” sẽ cho phép sử dụng 5G với video trực tuyến hoặc các cuộc gọi FaceTime, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

“Standard” thì khác, chế độ này sẽ hạn chế chất lượng video trực tuyến hoặc các cuộc gọi FaceTime để tiết kiệm dung lượng 5G; việc cập nhật chạy ngầm vẫn được đảm bảo. Với chế độ “Low Data Mode”, dung lượng 5G sẽ được tiết kiệm tối đa bằng cách dừng cả chạy ngầm.

Những ai đăng ký gói dữ liệu không giới hạn có thể bật tùy chọn đầu tiên, nhưng nếu muốn tiết kiệm dung lượng, bạn có thể chọn chế độ Standard.

