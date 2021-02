Ứng dụng hữu ích giúp 'cai nghiện' smartphone và tập trung vào công việc

Bạn thường xuyên sử dụng smartphone và sao nhãng việc học tập và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc? Ứng dụng miễn phí dưới đây có thể giúp bạn xử lý vấn đề này.

Smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người, tuy nhiên liệu bạn có đang quá phụ thuộc vào smartphone đến mức "nghiện"? Bạn có thường xuyên mở màn hình smartphone để kiểm tra mặc dù không có thông báo nào mới? Bạn cảm thấy bồn chồn và không yên tâm mỗi khi không mang theo smartphone bên mình?... Nếu gặp phải những trường hợp này, có thể bạn đã mắc phải chứng "nghiện" smartphone.

Vậy bạn có thực sự là một "con nghiện" của smartphone? Ứng dụng với tên gọi SPACE có thể sẽ cho bạn câu trả lời.

SPACE là ứng dụng miễn phí, sẽ theo dõi quá trình và thói quen sử dụng smartphone của người dùng, như bạn có thường xuyên mở khóa smartphone hay không và bạn mất bao giờ thời gian để sử dụng smartphone và chạy các ứng dụng mỗi ngày... để đánh giá mức độ "nghiện" smartphone của người dùng.

Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp những tính năng giúp người dùng "cai nghiện" smartphone và tập trung hơn vào công việc của mình.

Ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS, bạn đọc có thể tìm và tải từ CH Play/App Store.

Trong lần đầu sử dụng, SPACE sẽ yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập vào tài khoản sẵn có của ứng dụng, tuy nhiên, bạn có thể nhấn nút "Later" để bỏ qua bước đăng ký và đăng nhập này.

Nhấn "Ok" tại hộp thoại hiện ra tiếp theo rồi nhấn nút "Cho phép" để cấp quyền cho ứng dụng SPACE có thể chạy ngầm nhằm ngăn chặn thói quen xấu khi sử dụng smartphone của người dùng.

Lưu ý: dù chạy ngầm, SPACE vẫn hoạt động rất nhẹ nhàng nên không làm ảnh hưởng đến hiệu suất và thời lượng sử dụng pin trên smartphone.

Sau khi cài đặt và hoàn tất các bước thiết lập, ứng dụng sẽ ghi nhớ quá trình sử dụng smartphone của người dùng để đưa ra các thông số về quá trình sử dụng, bao gồm thời gian sử dụng smartphone trong ngày, số lần mở khóa thiết bị, các ứng dụng nào được sử dụng thường xuyên nhất… Dựa vào các thông số này, người dùng sẽ biết được mức độ sử dụng smartphone hàng ngày của mình, có thường xuyên mở khóa thiết bị và làm ảnh hưởng đến công việc hay không.

Mặc định, SPACE sẽ giới hạn cho người dùng 50 lần mở khóa thiết bị và 2 tiếng rưỡi để sử dụng smartphone. Nếu số lần mở khóa màn hình và thời gian sử dụng smartphone vượt quá giới hạn này, một hộp thoại sẽ được SPACE hiển thị để nhắc nhở người dùng rằng họ đã sử dụng smartphone quá nhiều và nên xem lại về cách sử dụng thiết bị của mình.

SPACE sẽ lưu lại quá trình sử dụng smartphone mỗi ngày của người dùng (bao gồm thời gian sử dụng và số lần mở khóa màn hình mỗi ngày) dưới dạng biểu đồ trực quan. Dựa vào biểu đồ này, bạn sẽ biết được mức độ sử dụng smartphone của mình như thế nào, đã đến mức độ "nghiện" và làm ảnh hưởng đến công việc hằng ngày hay chưa.

SPACE còn có những phần thưởng để khích lệ người dùng nếu thời gian sử dụng và số lần mở khóa màn hình smartphone của họ không vượt quá mốc cho phép.

"Cai nghiện" smartphone với SPACE để tập trung vào công việc

Trong trường hợp bạn muốn "cai nghiện" và tránh xa smartphone để tập trung vào một công việc mình đang làm, SPACE còn cho phép người dùng chặn hết các thông báo đến trên smartphone để không làm phiền bạn.

Để sử dụng tính năng này, bạn nhấn vào nút "Focus" trên giao diện chính của ứng dụng.

Trong lần đầu sử dụng chức năng "cai nghiện", một hộp thoại hiện ra để xin cấp quyền chặn các thông báo đến smartphone. Bạn nhấn nút "Take me there" trên hộp thoại này, sau đó tìm và chọn "SPACE" từ danh sách hiện ra để cấp quyền cho ứng dụng.

Lưu ý: bạn chỉ cần thực hiện bước cấp quyền cho ứng dụng này một lần, ở những lần sử dụng sau sẽ không cần phải thực hiện lại bước này.

Sau khi cấp quyền cho SPACE, quay trở lại giao diện chính của ứng dụng và nhấn nút "Focus". Bây giờ, SPACE sẽ chặn tất cả các thông báo đến trên smartphone để người dùng tập trung vào công việc, bạn có thể xem lại những thông báo này khi bạn nhấn nút "Finish Focus Time" trên giao diện chính của SPACE để kết thúc quá trình tập trung vào công việc.

Nhìn chung, với sự giúp đỡ của SPACE, bạn sẽ có một công cụ để tự giám sát quá trình sử dụng smartphone của mình và tự giúp bản thân mình hạn chế sử dụng smartphone, tập trung hơn vào công việc. Dĩ nhiên, biện pháp "cai nghiện" nào cũng cần phải có sự chủ động và hợp tác từ chính bạn, chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng này.

(Theo Dân Trí)