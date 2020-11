Thực hư iPhone 12 mini chỉ 'trụ' được hơn 2 tiếng khi chơi game 3D

Với viên pin dung lượng chỉ 2.227mAh, iPhone 12 Mini thực sự khiến người dùng e ngại về thời lượng pin rất thấp của mình.

Theo đánh giá của một số trang tin uy tín, dung lượng pin cực thấp trên các thế hệ iPhone 12, đặc biệt là iPhone 12 Mini vẫn là một điểm trừ rất lớn, gây ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng khi so với smartphone Android.

Mới đây, một số thử nghiệm đã gây bất ngờ khi chứng kiến các dòng iPhone 12, iPhone 12 Pro sụt pin nhanh hơn iPhone 11 khi chơi game, xem YouTube, với chỉ xấp xỉ 3 tiếng là hết pin. Điều này còn tệ hơn ở iPhone 12 Mini khi nó chỉ chơi game được 2 giờ 22 phút.

Thử nghiệm của PhoneArena cho thấy iPhone 12 Mini chỉ "trụ" được hơn 2 tiếng khi chơi game đồ họa 3D.

Theo PhoneArena, nguyên nhân chính khiến các dòng iPhone 12 năm nay có kết quả chơi game kém đến vậy là do vi xử lý A14 Bionic gặp lỗi.

Vấn đề này xảy ra vô cùng nghiêm trọng ở một số tựa game, khiến iPhone 12 series tụt pin một cách nhanh chóng khi chạy. Trong đó đối với một số tựa game khác trong bài thử nghiệm, chúng lại không bị ảnh hưởng.

Nếu bỏ qua vấn đề trên, iPhone 12 Mini cũng làm khá tốt với viên pin chỉ 2.227mAh của mình. Với bài test phát video trực tuyến trên YouTube, chiếc iPhone này duy trì được 5 giờ 10 phút trước khi hết pin.

Thành tích này cao hơn một chút so với mẫu iPhone SE, và thấp hơn so với mẫu iPhone 12 cơ bản. Tuy nhiên khi so với một số mẫu smartphone Android như Pixel 5 hay Galaxy S20, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt.

Về khả năng lướt web, iPhone 12 mini thể hiện khá tốt do ưu thế màn hình bé giúp nó ít tiêu tốn năng lượng khi sử dụng. Tuy nhiên một lần nữa, chiếc iPhone này tỏ ra thua kém khá nhiều khi so với các mẫu máy Android khác.

iPhone 12 Mini, phiên bản nhỏ nhất trong loạt iPhone 12 mới ra mắt của Apple, khi sản phẩm chỉ sở hữu màn hình 5,4-inch. Thiết kế viền màn hình mỏng trên iPhone 12 Mini thậm chí còn giúp cho sản phẩm có kích thước tổng thể nhỏ hơn iPhone SE 2020, với màn hình kích thước 4,7-inch.

Giống như ở bản tiêu chuẩn, iPhone 12 Mini chỉ có camera kép, không có máy quét LiDAR, nhưng được trang bị chip A14 Bionic mới nhất do Apple phát triển. A14 Bionic sở hữu 6 lõi xử lý (2 lõi xử lý hiệu suất cao và 4 lõi xử lý hiệu suất thấp), mà theo Apple sẽ hoạt động nhanh hơn 50% so với chip A13 Bionic ra mắt vào năm ngoái.

Tuy nhiên như đã đề cập, hiện tại con chip này đang bị lỗi, khiến việc sử dụng một số tác vụ trên iPhone - đặc biệt là khi chơi một số tựa game, sẽ khiến máy bị nóng và nhanh hết pin.

Về cấu hình, iPhone 12 mini được trang bị bộ nhớ RAM 4GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ 64GB/128GB/256GB, và thỏi pin dung lượng 2.227mAh.

Theo Dantri