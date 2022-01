Tiêu chí chọn thực phẩm biến đổi Tết xưa - nay

Tết Nguyên đán được coi là lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt. Với sự phát triển của thời đại, Tết nay đã có nhiều điểm khác biệt so với Tết xưa, đặc biệt là trong vấn đề an toàn thực phẩm.

Trước đây, kinh tế chưa thực sự phát triển, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Những bữa cơm thường ngày tương đối đạm bạc. Chính vì vậy, ngày đầu năm mới, các gia đình cố gắng chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn, gửi gắm ước nguyện về tương lai no đủ, thịnh vượng hơn.

Bữa ăn ngày Tết hiện nay, các món ăn không chỉ cần đủ đầy mà còn cần tươi ngon, tròn vị.

Tuy nhiên, ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu đón Tết, vui xuân đã thay đổi đáng kể. Những bữa cỗ thịnh soạn không còn là ưu tiên. Thay vào đó, tiêu chuẩn ăn ngon, sạch lành mới là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng.

Đón Tết an toàn với thực phẩm sạch

Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, tỷ lệ thuận với nguy cơ thức ăn hư hỏng, biến chất do bảo quản sai cách. Để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình, người tiêu dùng nên chú trọng lựa chọn thực phẩm từ nguồn uy tín, với giấy chứng nhận vệ sinh từ cơ quan chức năng. Đồng thời, một số chi tiết như màu sắc, độ đàn hồi của thịt sống; dấu hiệu héo, dập nát của rau củ… cũng cần được lưu tâm.

Người nội trợ chú trọng hơn cả vào việc bảo quản thực phẩm ngày Tết

Quá trình bảo quản cũng rất quan trọng. Bởi ngay cả khi đã làm sạch, sơ chế, chia theo khẩu phần từng bữa để tích trữ hiệu quả; thực phẩm vẫn có thể hư hỏng do nhiễm khuẩn chéo trên nguyên liệu tươi sống và thức ăn đã chế biến.

Chính vì vậy, nhiều người nội trợ quyết tâm ‘lên đời’ tủ lạnh có tính năng diệt khuẩn toàn bộ ngăn mát, tạm biệt vi khuẩn - ‘vị khách không mời’, giải phóng bản thân khỏi những nỗi lo về bữa ăn thường ngày.

Là một trong những dòng sản phẩm nổi bật, tủ lạnh TL, TV 2 cánh ngăn đá của Panasonic được tích hợp những công nghệ mới, hỗ trợ các gia đình dự trữ thực phẩm lâu hơn, hiệu quả hơn.

Xứng tầm trợ thủ đắc lực

Lựa chọn tủ lạnh TL, TV 2 cánh ngăn đá trên, các gia đình sẽ sở hữu bộ đôi quyền lực nhất trên thị trường hiện nay là công nghệ BlueAg+ trên toàn ngăn mát và ngăn trữ đông Ag Hygiene Zone – giải pháp hoàn hảo cho việc trữ đông thực phẩm tươi sống.

Tủ lạnh Panasonic, ăn chuẩn sạch diệt khuẩn tối ưu

Cụ thể, công nghệ BlueAg+ sử dụng ánh sáng xanh cường độ cao từ đèn LED kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag tạo ra các gốc tự do (OH), khi luồng gió lạnh đưa vi khuẩn đến, các gốc OH sẽ bám dính vi khuẩn rồi tiêu diệt vi khuẩn tại lưới lọc.

Âm thầm nhưng hiệu quả, nhờ BlueAg+, 99,99% vi khuẩn bên trong thực phẩm tích trữ trên ngăn mát sẽ được loại trừ, giữ các nguyên liệu sạch ‘từ trong ra ngoài’, tươi lâu hơn, hạn chế lây lan mùi khó chịu. Sự lây lan, nhiễm khuẩn chéo khi bảo quản cũng sẽ được hạn chế tối đa.

Ngăn rau củ tiện lợi được thiết kế dạng ngăn kéo riêng biệt với nắp lật, hạn chế luồng khí lạnh thổi trực tiếp lên rau củ làm ảnh hưởng đến độ tươi ngon của chúng.

Tuyệt chiêu tiếp theo của tủ lạnh TL, TV là Ag Hygiene Zone với thiết kế dạng ngăn kín, có nắp đậy, cùng tinh thể bạc giúp ngăn mùi, kháng khuẩn, tách biệt hoàn toàn mùi hôi, tanh của thịt cá và các thực phẩm nặng mùi đông lạnh khác.

Ngăn lấy nước ngoài tiện lợi cũng là một trong những công nghệ kháng khuẩn, khử mùi đáng tự hào của trợ thủ TL, TV. Thiết kế bình chứa từ vật liệu kháng khuẩn, dung tích lên tới 3 lít, lớn nhất thị trường, các gia đình tận hưởng sự tiện nghi mà vẫn an tâm về nguồn nước uống tinh khiết, đảm bảo sức khỏe.

Ngoài ra, dòng sản phẩm có ngăn Extra Cool Zone 2 độ C làm lạnh nhanh đồ uống, sữa chua, lý tưởng cho những buổi sum họp mỗi mùa Tết đến, đồng thời, hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu giải khát trong các bữa tiệc hay ngày hè nắng nóng.

Ngăn rau quả lớn với độ ẩm lý tưởng, khả năng tiết kiệm điện tối ưu đạt tiêu chuẩn nhãn năng lượng ở mức 5 sao – mức cao nhất do Bộ Công thương xác nhận... cũng là những ưu điểm được người nội trợ đánh giá rất cao.

Có thể nói, tủ lạnh TL, TV 2 cánh ngăn đá trên là sản phẩm toàn năng mà các gia đình nên sở hữu. Không chỉ đáp ứng đầy đủ công nghệ diệt khuẩn mà còn vượt ngoài mong đợi với những tính năng phụ trợ phục vụ các bữa ăn và cuộc sống thường ngày.

Phương Dung