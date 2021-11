Tim Cook khuyên khách hàng nên mua điện thoại Android nếu họ muốn làm được điều này

Nếu bạn muốn điều này, hãy chọn Android, hệ điều hành của Apple không dành cho bạn.

Từ trước đến nay, iOS được coi là một hệ điều hành “đóng” vì Apple kiểm soát rất chặt những gì người dùng có thể thay đổi trên hệ điều hành di động này. Ngược lại, Android đã nổi tiếng bởi tính “mở” của nó và đây là một trong những điểm quan trọng ảnh hưởng đến đối tượng khách hàng của cả hai.

CEO Apple, Tim Cook

CEO Apple, Tim Cook, rõ ràng là biết rõ điều này và trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, ông đã nói rằng những ai muốn tự do cài đặt ứng dụng từ file hoặc từ cửa hàng của bên thứ ba, thì hãy chọn Android, hệ điều hành của Apple không dành cho họ.

“Tôi nghĩ rằng ngày nay mọi người đã có sẵn sự lựa chọn, nếu bạn muốn sideload, bạn có thể mua một chiếc điện thoại Android. Nếu điều đó quan trọng với bạn, thì bạn nên mua một chiếc điện thoại Android. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này giống như việc một nhà sản xuất ô tô nói với khách hàng là không nên đặt túi khí và dây an toàn trong xe. Khách hàng ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm như vậy trong thời đại ngày nay, quá mạo hiểm. Và vì vậy, một chiếc điện thoại sẽ không phải là iPhone nếu không tối đa hóa tính bảo mật và quyền riêng tư.” Cook cho biết.

Sideload, việc tải vài cài ứng dụng trực tiếp vào điện thoại mà không qua cửa hàng, đã là điều mà người dùng Android làm từ lâu nhưng Apple không hề muốn xảy ra trên iPhone. Phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần mềm của Apple, Craig Federighi, nói rằng sideload không khác gì "người bạn tốt nhất của tội phạm mạng", cho rằng việc cho khách hàng tự do cài ứng dụng từ bất kỳ nơi nào trên mạng là cực kỳ nguy hiểm.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc, MacRumors)