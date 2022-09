Vì sao iPhone mini ‘chết yểu’?

Chỉ sau 2 năm, iPhone mini đã bị Apple ‘khai tử’, thay thế bằng iPhone Plus cỡ lớn. Vì sao vòng đời sản phẩm này kết thúc nhanh như vậy?

(Ảnh: MacRumors)

Dòng iPhone 14 chỉ có hai kích cỡ màn hình 6.1 inch và 6.7 inch, loại bỏ bản 5.4 inch. Apple ra mắt iPhone 12 mini vào năm 2020 sau khi lắng nghe ý kiến của các iFan. Họ mong muốn một iPhone cỡ nhỏ, trang bị các tính năng mới nhất. Khi làm theo yêu cầu của người dùng, có lẽ Apple cũng giả định iPhone mini sẽ “thọ” vài năm. Dù vậy, thiết bị lại có vòng đời ngắn ngủi hơn thường lệ.

Lo lắng bắt đầu nổi lên khi iPhone 12 mini bán không chạy như Apple kỳ vọng, chỉ chiếm 6% doanh số iPhone 12 tại Mỹ trong tháng 10 và 11 năm 2020, theo dữ liệu của hãng nghiên cứu CIRP. Counterpoint Research ước tính iPhone 12 mini đóng góp 5% tổng doanh số iPhone 12 trong nửa đầu năm 2021.

Ngân hàng Morgan Stanley tin rằng Apple giảm sản lượng iPhone 12 mini khoảng 2 triệu máy để tăng sản lượng iPhone 12 Pro. Một báo cáo từ Đài Loan đồng quan điểm khi nói rằng nhu cầu iPhone 12 Pro mạnh mẽ tại Trung Quốc buộc Apple phải tăng nguồn cung thiết bị đắt tiền này.

Đáng chú ý nhất là ngân hàng JP Morgan Chase khẳng định Apple đã dừng sản xuất iPhone 12 mini trong quý II/2021. Dù số liệu ảm đạm, iPhone 13 mini vẫn ra đời theo kế hoạch. Tháng 4/2022, CIRP công bố thêm dữ liệu cho thấy iPhone 13 mini chỉ chiếm 3% doanh số iPhone 13, kém hơn cả iPhone 12 mini. Doanh số nghèo nàn là nguyên nhân chính khiến iPhone cỡ nhỏ sớm lụi tàn.

Với dòng iPhone 14, Apple chọn thay thế bản mini bằng Plus hoàn toàn mới. iPhone 14 Plus đối ngược với iPhone mini khi cung cấp màn hình cỡ lớn nhất (6.7 inch) và pin lớn hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, khách hàng có thể chọn một chiếc iPhone to như Pro Max nhưng giá rẻ hơn (899 USD so với 1.099 USD). Liệu tính toán này của “táo khuyết” có đúng đắn, tất cả phải chờ thời gian trả lời.

Du Lam (Theo Macrumors)