VNPT Technology gia nhập thị trường camera thông minh

Công ty VNPT Technology - Thành viên của tập đoàn VNPT vừa chính thức ra mắt thị trường sản phẩm IP Camera và giải pháp giám sát ngôi nhà thông minh mang tên Home Vision.

Home Vision là một phần trong giải pháp tổng thể ngôi nhà thông minh (ONE Home) do VNPT Technology nghiên cứu phát triển. Home Vision bao gồm IP camera, nền tảng quản lý dành cho nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh dành cho khách hàng.

Được nghiên cứu phát triển với mục tiêu mang đến một cuộc sống an toàn hơn, Home Vision đáp ứng mọi nhu cầu giám sát tại các hộ gia đình, giúp gia chủ yên tâm hơn khi vắng nhà. Không chỉ hoạt động như một hệ thống giám sát độc lập, Home Vision có thể tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba và kết hợp với các giải pháp khác như nông nghiệp thông minh, tòa nhà thông minh… để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dùng.

Đặc điểm nổi bật của giải pháp Home Vision là khách hàng có thể chủ động lựa chọn loại IP camera theo nhu cầu sử dụng. Với độ phân giải cao, kết hợp với khả năng nhìn ban đêm rõ nét, IP camera dễ dàng phát hiện các chuyển động, thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng. Bên cạnh đó, giải pháp còn đáp ứng các mô hình triển khai khá linh hoạt, dễ dàng tích hợp các hệ thống hiện có, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư và vận hành.

Một điểm đặc biệt khác nữa của giải pháp Home Vision chính là việc thiết kế mô đun hóa, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chủ động tùy biến các chức năng phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, thiết bị cũng được tích hợp với các hệ thống dịch vụ khác để tạo thành hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ toàn diện. Người dùng cũng có thể dễ dàng lắp đặt và kết nối camera mà không cần đến sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên.

Camera ngoài trời.

Thời điểm đầu ra mắt, VNPT Technlogy sẽ cung cấp 2 loại thiết bị giám sát an ninh là Camera trong nhà (Home Vision HVIP01) và Camera ngoài trời (Home Vision HVOF01). Hai thiết bị này đều mang đến hình ảnh với độ phân giải cao (full HD), nhìn xuyên đêm, phát hiện nhanh chuyển động và đưa ra cảnh báo chính xác. Đồng thời, sản phẩm cũng hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; lưu trữ video, hình ảnh trên cloud, thẻ nhớ và điện thoại di động. Người dùng cũng có thể kiểm tra hình ảnh trên camera trên cả điện thoại thông minh hay máy tính bảng.

Camera trong nhà.

Chia sẻ về lý do quyết định gia nhập thị trường camera thông minh, ông Vũ Tuấn Khanh - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Sản phẩm Giải pháp công nghệ, Công ty VNPT Technlogy cho hay: “Trong những năm gần đây, nhu cầu giám sát an ninh tại Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay phần lớn là camera trôi nổi. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn an ninh thông tin cho người sử dụng. Những vụ việc gần đây như nhiều hình ảnh nhạy cảm của người dùng bị phát tán trên mạng xã hội, Thậm chí, các tổ chức, cơ quan nhà nước cũng là đích ngắm mới của tội phạm mạng khi nhiều thông tin được lộ lọt từ chính các camera mất an toàn. Những thiết bị giám sát không an toàn có thể là tiền đề cho những cuộc tấn công mạng quy mô lớn và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Là một đơn vị tiên phong công nghệ Việt, VNPT Technology đã quyết định nghiên cứu phát triển và làm chủ hoàn toàn sản phẩm IP Camera để đảm bảo kiểm soát an toàn thông tin từ thiết bị phần cứng tới các ứng dụng phần mềm. Chúng tôi không chỉ bán thiết bị camera và phó mặc việc giám sát an ninh cho khách hàng, mà chúng tôi còn cung cấp dịch vụ camera giám sát, nhằm đảm bảo quyền riêng tư tốt nhất cho người sử dụng”.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện đã có 84 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, việc phát triển thị trường an toàn, an ninh mạng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Còn tại báo cáo của 6Wresearch, Việt Nam được đánh giá xếp hạng Top 1 thị trường hệ thống giám sát an ninh có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực, dự kiến CAGR (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm) đạt 12,4% trong giai đoạn 2016 - 2022. Nhu cầu về giải pháp kiểm soát truy cập, bảo mật an ninh và giám sát hiệu quả tại hệ thống các tòa nhà, văn phòng, nhà máy ngày càng tăng.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên số với xu hướng kiến tạo chính phủ số, xã hội số, kinh tế số thì nhu cầu sử dụng camera an ninh là vô cùng lớn. Vì thế, với việc gia nhập thị trường IP camera ở thời điểm này, một lần nữa khẳng định sự hội nhập kịp thời của các sản phẩm, giải pháp do chính người Việt làm chủ công nghệ./.

Về giải pháp ONE Home

ONE Home là giải pháp ngôi nhà thông minh được phát triển trên nền tảng ONE IoT của VNPT Technology. ONE Home không chỉ kết nối các thiết bị mà còn dễ dàng giám sát, điều khiển từ xa, tăng cường an toàn, an ninh cho ngôi nhà. Giải pháp ứng dụng các công nghệ xử lý thông minh hỗ trợ nâng cao hiệu suất các hệ thống, đảm bảo tính riêng tư, tiết kiệm điện năng, đem lại sự thoải mái, tiện nghi cho người sử dụng. Với thiết kế mở và khả năng cung cấp dịch vụ linh hoạt, giải pháp cho phép tích hợp thiết bị của nhiều nhà cung cấp khác nhau cũng như tùy biến để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của khách hàng. Đồng thời, ONE Home cũng cho phép nhà cung cấp dịch vụ chủ động xây dựng các gói dịch vụ theo nhu cầu thị trường.

Phương Dung