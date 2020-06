Apple Watch phát hiện người dùng có rửa tay đủ lâu hay không

Với watchOS 7, đồng hồ Apple Watch có thêm nhiều tính năng hữu ích, chẳng hạn phát hiện người dùng rửa tay có đủ 20 giây theo khuyến nghị của chuyên gia y tế hay không.

Tại sự kiện WWDC 2020, Apple đã giới thiệu hệ điều hành tiếp theo dành cho Apple Watch, watchOS 7. watchOS 7 mang đến tính năng theo dõi giấc ngủ cho thiết bị kèm theo biểu đồ về xu hướng ngủ của người dùng trong tuần.

Tính năng theo dõi giấc ngủ trên watchOS 7

Chế độ Wind Down giúp bạn lập ra lộ trình trước khi đi ngủ trên iPhone và Apple Watch. Trong chế độ Ngủ (Sleep Mode), Apple Watch tự động kích hoạt tính năng không làm phiền Do Not Disturb và làm tối màn hình trong đêm. Để đánh thức chủ nhân, đồng hồ sử dụng am thanh nhẹ nhàng và tăng tiến dần. Màn hình cũng hiển thị mức pin để nhắc người dùng sạc đồng hồ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, rửa tay trở thành điều phổ biến trong cộng đồng. Apple cũng nắm được xu hướng này và đưa tính năng xác định rửa tay trong watchOS 7. Một khi phát hiện bạn đang làm việc này, nó sẽ kích hoạt đếm ngược 20 giây. Nếu kết thúc sớm, đồng hồ sẽ nhắc bạn tiếp tục. Apple Watch còn nhắc bạn rửa tay ngay khi về tới nhà. Ứng dụng Health sẽ bắt đầu theo dõi việc rửa tay có diễn ra thường xuyên và đủ lâu hay không.

Ứng dụng Activity cho iPhone nay được đổi tên thành Fitness và được thiết kế lại để hiển thị nội dung đồng nhất hơn. Nó cung cấp thông tin về hoạt động hàng ngày, tập luyện, xu hướng hoạt động trên một thẻ.

watchOS 7 cho phép chia sẻ mặt đồng hồ với người khác.

Cảnh báo giảm âm lượng để đảm bảo người dùng nghe an toàn

Dựa theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, Apple Watch chạy watchOS 7 sẽ thông báo nếu bạn đã chạm giới hạn nghe an toàn hàng tuần trên cả iPhone, iPod touch hay Apple Watch. Nếu vượt quá ngưỡng này, thính lực của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, watchOS 7 được bổ sung tính năng dẫn đường cho người đạp xe, dịch Siri cùng một số thước đo mới trong ứng dụng Health.

Bản thử nghiệm dành cho lập trình viên của watchOS 7 sẽ được ra mắt trong hôm nay và bản thử nghiệm dành cho công chúng được lên lịch vào tháng 7. watchOS 7 tương thích với Apple Watch series 3 trở lại đây.

Du Lam (Theo GSM Arena)