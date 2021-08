Nhiều máy tính sẽ tương thích với Windows 11 hơn

ELCOM đã xác nhận sắp ra mắt thị trường dòng sản phẩm ITS Camera ứng dụng trong giám sát giao thông thông minh với độ chính xác cao và mức độ an toàn, bảo mật đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an.