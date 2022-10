Bộ TT&TT đã cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông thử nghiệm 5G tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam International Digital Week-VIDW2022) với chủ đề “Đối tác toàn cầu vì Tương lai số Bền vững” (Global Partnership for the Sustainable Digital Future) do Bộ TT&TT Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 11/10/2022.

Tham dự lễ khai mạc có hơn 350 đại biểu là lãnh đạo các Bộ chuyên ngành, các cơ quan quản lý, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ số của các nước ASEAN và các nước đối thoại, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ VIDW2022, Phiên toàn thể là dịp để cơ quan hoạch định chính sách của các nước chia sẻ chiến lược, tầm nhìn, định hướng và lộ trình phát triển số, kinh nghiệm quản lý và đo lường kinh tế số, các ưu tiên trong việc xây dựng, thiết lập quan hệ đối tác số với Việt Nam và khu vực.

Hội nghị ASEAN về 5G diễn ra ngay sau Phiên toàn thể, là sáng kiến của Việt Nam, được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thông báo tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN 2018, nhằm đẩy mạnh phối hợp trong khu vực về chính sách, đầu tư, phát triển công nghệ, dịch vụ và ứng dụng 5G. Mục tiêu của Hội nghị lần này là thảo luận về phương hướng thúc đẩy triển khai 5G và trao đổi các khuyến nghị về Lộ trình thực hiện 5G cho ASEAN trong giai đoạn từ nay đến 2025.

Thành lập Nhóm chuyên trách ASEAN về phòng chống tin giả (TFFN) cũng là một sáng kiến của Việt Nam, được các nước ASEAN ủng hộ và đánh giá cao. Tại cuộc họp lần này của TFFN, các nước sẽ trao đổi về cơ chế, chính sách, kinh nghiệm xử lý tin giả, thảo luận việc xây dựng cơ chế hợp tác đặc trách giữa các nước ASEAN để xử lý và giảm thiểu tác hại về tin giả trong khu vực.

Phát biểu khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế 2022, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “5G là một cú huých lớn để nhân loại chuyển lên môi trường số. Di động và băng rộng vẫn là chủ đề chính của viễn thông. Công nghệ số muốn phát huy thì cần hạ tầng số, đó là 5G, là điện toán đám mây. Các nước ASEAN, từ năm 2019, đã tổ chức hội nghị thường niên về 5G. ASEAN cam kết đi cùng nhịp với thế giới về công nghệ mới. Không có lý do gì mà chúng ta lại đi sau. Cái mới luôn là cơ hội cho những nước đi sau vượt lên phía trước”.

Bên cạnh các hoạt động với chủ đề “Đối tác toàn cầu vì tương lai số bền vững”, trong các ngày từ 12-14/10/2022, Bộ TT&TT phối hợp với các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các tổ chức quốc tế tổ chức như Unesco, ITU, WB tổ chức diễn đàn chuyên môn với nhiều chủ đề khác nhau: Diễn đàn Chuyển đổi số vì một xã hội số mở rộng, Chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp và sản xuất thông minh, Phát triển kết nối số hướng đến Quan hệ đối tác số, Diễn đàn Kỹ năng số cho cộng đồng...

Mới đây, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu sớm phủ sóng 5G tới các khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, khu công nghiệp có nhu cầu ứng dụng 5G ngay khi cấp phép. Năm 2025, cơ bản dân số được phủ sóng 5G và đến 2030 thì 100% dân số được phủ sóng 5G.

“Với việc sẵn sàng về hạ tầng viễn thông băng rộng qua cáp quang và di động, công nghệ 5G sẽ là tiền đề để tất cả các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế thực hiện chuyển đổi số, sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, ông Nguyễn Phong Nhã nói.

Ông Denis Brunetti, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào nhấn mạnh, 5G sẽ là hạ tầng số gần như thay thế cơ sở hạ tầng vật lý trong việc xây dựng nền tảng cũng như kết nối xã hội tương lai. Cơ sở hạ tầng số này tạo ra kết nối không chỉ giữa con người với con người mà còn giữa con người với máy móc, giữa máy móc với máy móc. Đó là những cơ sở tạo ra tự động hóa cũng như việc chuyển đổi giữa các ngành công nghiệp.

“Triển khai 5G cũng giống như các thế hệ dịch vụ di động 2G, 3G và 4G. 2G đã có tại Việt Nam từ những năm 90 nhưng đến 2009 - 2010 khi triển khai 3G cũng giống như hòn đảo trên biển 2G, sau này hòn đảo đó dần dần mở rộng ra và trở thành biển. 4G cũng tương tự như vậy và bây giờ 5G đang lặp lại quá trình đó. Trong thời gian tới, khi đấu giá tần số xong có thể những hòn đảo 5G này sẽ được triển khai ở các khu dân cư, thành phố lớn có mật độ cao hay khu công nghiệp, ví dụ như các tỉnh có hoạt động công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Dương, Bình Dương, Đồng Nai”, ông Denis Brunetti nói.

Thông tin từ Bộ TT&TT cho biết, tính đến tháng 6/2022, Bộ đã cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông thử nghiệm 5G tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Viettel là nhà mạng có nhiều vị trí thử nghiệm nhất, đứng thứ hai là VinaPhone. Bộ TT&TT đang xem xét cấp phép thử nghiệm 5G cho MobiFone.

Trong năm 2022, Bộ TT&TT khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục thử nghiệm những ứng dụng của 5G, đánh giá nhu cầu của thị trường, phương án kỹ thuật, để xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả nhất khi được cấp phép chính thức.

Thái Khang