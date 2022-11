Sẽ thành lập Liên minh để nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin cho người dân

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 đã nhấn mạnh quan điểm người dân chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Chương trình cũng khẳng định rõ bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, là phần xuyên suốt và không thể tách rời của chuyển đổi số.

Với năm 2022, định hướng xuyên suốt của công tác chuyển đổi số đã được xác định là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số. Việc tạo lập, củng cố niềm tin số để người dân, doanh nghiệp tin tưởng tham gia các hoạt động trên không gian mạng đã được Bộ TT&TT nhiều lần khẳng định là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay có chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn”.

Cũng bởi vậy, sự kiện hội thảo - triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2022 đã được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT chọn chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn”.

Tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Bộ TT&TT, hội thảo - triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tới tại Hà Nội. Chương trình dự kiến có sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu dự trực tiếp cùng hơn 1.000 khách theo dõi trực tuyến, với nhiều điểm cầu truyền hình là các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Bên cạnh các đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị chuyên trách CNTT, An toàn thông tin, Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 còn có sự góp mặt của đại diện các hội, hiệp hội, trường đại học, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng, tổ chức tài chính cùng những doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng trong và ngoài nước.

Năm 2022 sẽ là năm thứ 15 sự kiện hội thảo - triển lãm Ngày An toàn thông tin Việt Nam được tổ chức.

Theo kế hoạch mới được VNISA công bố hôm nay, ngày 14/11, trong lần thứ 15 được tổ chức, dự kiến Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 sẽ có sự tham dự và phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT. Cũng trong phiên toàn thể “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn” diễn ra vào sáng 24/11, đại diện lãnh đạo Cục An toàn thông tin sẽ có tham luận về tình hình an toàn thông tin mạng năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm đàm an toàn thông tin mạng trong chuyển đổi số.

Cùng với lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các đội sinh viên đạt giải cao trong cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022, một điểm nhấn nữa của phiên toàn thể của sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay là lễ ký kết thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng. “Liên minh này dự kiến sẽ gồm có đại diện Cục An toàn thông tin, VNISA và một số công ty lớn trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng”, đại diện VNISA thông tin thêm.

Bảo vệ trẻ em trên mạng là 1 trong 3 phiên hội thảo chuyên đề của sự kiện.

Bên cạnh phiên toàn thể, còn có 3 phiên chuyên đề tập trung bàn thảo các vấn đề: Xây dựng môi trường mạng an toàn cho tổ chức, doanh nghiệp; Bảo vệ dữ liệu - Yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin cho quá trình chuyển đổi số; Chính sách và công nghệ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Diễn ra song song với các phiên hội thảo, chương trình triển lãm có quy mô hơn 30 gian hàng, sẽ giới thiệu các giải pháp công nghệ an toàn thông tin mạng tiên tiến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.