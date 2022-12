Sếp VNPT Technology: iGate đã giúp VNPT quang hóa toàn bộ mạng lưới

Ngày 8/12/2022, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 (VFTE 2022, đã diễn ra Lễ Lễ Công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam năm 20222. Với nhiều tính năng nổi bật và được triển khai rộng rãi, Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối Viễn thông thế hệ mới - dòng thiết bị modem quang GPON/XGSPON ONT iGate và Hệ thống quản lý Cloud Based - ONE Telco được lọt vào Top 10 thuộc Hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm gian hàng của VNPT

Hệ sinh thái thiết bị đầu cuối Viễn thông thế hệ mới - dòng thiết bị modem quang GPON/XGSPON ONT iGate và hệ thống quản lý Cloud Based - ONE Telco là bộ sản phẩm bao gồm các thiết bị phần cứng modem quang iGate, ứng dụng phần mềm One App và hệ thống quản lý giám sát từ xa ONE Telco.

Dòng thiết bị viễn thông modem quang GPON/XGSPON ONT iGate (ONT iGate) là thiết bị đầu cuối không thể thiếu trong mỗi hộ gia đình, doanh nghiệp sử dụng mạng băng rộng cố định, hoạt động trên mạng truyền dẫn quang sử dụng công nghệ GPON/XGSPON, cho phép triển khai lắp đặt tại nhà khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, địa điểm công cộng…) để cung cấp đường truyền kết nối Internet cáp quang tốc độ cao. Đây cũng là thiết bị modem quang Make in Vietnam duy nhất được nghiên cứu sản xuất và triển khai thương mại trong nước cũng như quốc tế.

Hiện tại, ONT iGate không chỉ tương thích hoạt động với đa chủng loại OLT khác nhau mà còn tích hợp tính năng wifi mesh - công nghệ mở rộng vùng phủ sóng tiên tiến nhất hiện nay, cho phép kết nối với nhiều thiết bị wifi mesh với nhau tạo thành một mạng wifi đồng nhất. Đây cũng là sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện tại cho phép hỗ trợ giao diện sử dụng đồng thời cả tiếng Anh & tiếng Việt.

Bên cạnh đó, ONT iGate còn cho phép khoảng cách kết nối từ thiết bị đặt nhà mạng tới hộ gia đình lên tới 60 km; Đặc biệt dòng thiết bị công nghệ mới nhất XGSPON cung cấp tốc độ lý thuyết kết nối có dây tối đa đạt được lên đến 10Gbps; Tốc độ lý thuyết kết nối không dây tối đa đạt được lên đến 1800Mbps; Cho phép cung cấp đồng thời nhiều dịch vụ Internet tốc độ cao, dịch vụ truyền hình giải trí IPTV, dịch vụ thoại, dịch vụ mạng riêng ảo VPN… ; Cho phép hơn 60 thiết bị di động kết nối sử dụng đồng thời qua wifi.

Sản phẩm iGate hướng tới hệ sinh thái ngôi nhà thông minh trong tương lai. Từ một thiết bị mạng, các Modem iGate sẽ trở thành Smart Home Gateway, có khả năng kết nối đa giao thức, đa thiết bị, hướng tới kết nối thông minh, tối ưu theo dịch vụ và trải nghiệm của người sử dụng.

Ứng dụng phần mềm One App: Hoạt động được trên các phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android, iOS và không giới hạn về số lượng thiết bị cài đặt sử dụng.

Hệ thống quản lý từ xa Cloud Based - ONE Telco cho phép nhà vận hành có thể cấu hình, quản lý và giám sát trạng thái kỹ thuật của thiết bị modem quang iGate được kết nối vào hệ thống, nhờ đó thông qua hệ thống quản lý từ xa, nhà mạng có thể nhanh chóng xác định được tình trạng chất lượng dịch vụ, và hoạt động của thiết bị, cho phép hỗ trợ khách hàng cấu hình/nâng cấp thiết bị một cách đơn giản & nhanh chóng. Hiện nay, hệ thống ONE Telco đang quản lý trên 10 triệu thiết bị, với nhiều chủng loại, và đang được triển khai trên mạng lưới của VNPT tại 63 tỉnh, thành ở Việt Nam.

Do đặc điểm ONT iGate là thiết bị “cửa ngõ” truy nhập Internet của tất cả người dùng internet cố định (ngoài người dùng mạng di động) với hàng chục triệu người sử dụng, việc VNPT Technology làm chủ hoàn toàn thiết kế phần cứng, phần mềm và sản xuất thiết bị đã góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh mạng. Cùng với đó, nhờ hệ thống quản lý giám sát và hỗ trợ kỹ thuật từ xa ONE Telco, các thiết bị iGate được kịp thời và nhanh chóng cập nhật phần mềm trên diện rộng khi có các lỗ hổng hay nguy cơ bảo mật, tấn công mạng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm và Giải pháp, Công ty VNPT Technology, VNPT Technology, sản phẩm thiết bị đầu cuối mạng viễn thông thế hệ mới iGate đã giúp VNPT thực hiện lộ trình chuyển đổi quang hóa toàn bộ mạng lưới dịch vụ cho khách hàng từ các công nghệ cũ sang công nghệ mới GPON/XGSPON, đem lại cho khách hàng về chất lượng kết nối Internet Băng rộng và các dịch vụ trên nền Internet băng rộng đa dạng và phong phú hơn. Tính đến tháng 8/2022, VNPT đã cung cấp gần 10 triệu thiết bị GPON/XGSPON ONT iGate ra thị trường với thị phần chiếm 41% thuê bao băng rộng cố định trên toàn quốc.

Nguyễn Thái