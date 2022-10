Chỉ tính riêng năm 2021, các công ty khởi nghiệp về thương mại điện tử và tiêu dùng tại nước này đã huy động tổng cộng được 38 tỷ USD, tăng từ con số chỉ 8 tỷ USD trước đó 1 năm, khi các nhà đầu tư đổ tiền vào doanh nghiệp kỹ thuật số.

Sự phổ cập nhanh chóng của Internet và doanh số smartphone đang thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán kỹ thuật số tại Ấn Độ. Trong đại dịch Covid-19, quốc gia này có một số đợt giãn cách dài, làm tăng thêm nhu cầu tiêu dùng số, đưa Ấn Độ lọt top những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất thế giới, trích báo cáo của EY vào tháng 3/2022.

Không chỉ vậy, Ấn Độ còn có dư địa phát triển lớn khi tỷ lệ thâm nhập Internet mới chỉ đạt 43% trên số dân 1,3 tỷ người, đem đến cơ hội to lớn cho những công ty thương mại điện tử khi số lượng khách hàng có thể kết nối Internet qua điện thoại gia tăng. Năm 2021, lĩnh vực thương mại điện tử bán lẻ tại đây tăng trưởng 27%, phát triển nhanh nhất thế giới và đưa nước này vào top 10 quốc gia có doanh số lớn nhất toàn cầu.

Siêu ứng dụng – vũ khí cạnh tranh của thời đại kinh tế số

Super-app, còn gọi là siêu ứng dụng, được hiểu là nền tảng ảo một cửa, tạo ra sự tiện lợi cho việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng tới người tiêu dùng trong một ứng dụng duy nhất. Nói cách khác, khách hàng có thể làm mọi thứ với một chiếc điện thoại có kết nối Internet.

Năm 2020, quy mô của nền kinh tế tiêu dùng kỹ thuật số Ấn Độ đạt 90 tỷ USD. Các chuyên gia dự đoán con số này sẽ đạt 800 tỷ USD vào năm 2030, gấp 10 lần chỉ trong một thập kỷ.

Các ông lớn tại thị trường này như Reliance Industries, Tata Group, Amazon, Flipkart và Paytm đều đang chạy đua phát triển super app của riêng mình. Thậm chí cả những ngân hàng lớn như Ngân hàng nhà nước Ấn Độ, HDFC và Kotak Mahindra đều xem xu hướng này như một phần tự nhiên trong mở rộng kinh doanh.

Tổng giá trị hàng hoá của thị trường bán lẻ Ấn Độ được dự báo có khả năng tăng lên 350 tỷ USD trong một thập kỷ tới từ con số 55 tỷ ở thời điểm hiện tại. Không công ty tiêu dùng nào muốn bỏ lỡ miếng bánh lớn như vậy. Theo báo cáo di động của Ericsson, Ấn Độ đã có 810 triệu đăng ký điện thoại thông minh, càng tạo thêm điều kiện để thúc đẩy ứng dụng all-in-one phát triển.

Không những vậy, chính phủ Ấn Độ cũng được cho là đang xây dựng siêu ứng dụng dành cho người nông dân trên khắp đất nước, trong đó có những tính năng quan trọng như cập nhật thời tiết và thị trường, tư vấn cho nông dân từng khu vực cũng như phổ biến chương trình liên quan.

Siêu ứng dụng này dự kiến kết hợp những ứng dụng do các cơ quan chính phủ khác nhau xây dựng vào nền tảng duy nhất do Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi nông dân điều phối. Chẳng hạn, ứng dụng AgriMarket cho phép người dân check giá nông sản trong khu vực 50km xung quanh họ. Ứng dụng Bhuvan Hailstorm thì giúp quan chức nông nghiệp lập danh mục mất mùa do mưa đá. Trong khi ứng dụng Kisan Suvidha đem tới cho người dân thông tin thời tiết, chi tiết về đại lý phân phối, giá cả thị trường…

“Việc tổng hợp các ứng dụng khác nhau vào một nền tảng ứng dụng duy nhất sẽ giúp người nông dân dễ dàng lựa chọn các loại dịch vụ phù hợp theo nhu cầu của họ. Trọng tâm là đơn giản hoá việc sử dụng và tìm kiếm các ứng dụng liên quan”, một quan chức giấu tên của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho hay.

Tata Neu – siêu ứng dụng với tham vọng giành lại thị trường từ các ông lớn nước ngoài

Tata Group, tập đoàn lớn nhất Ấn Độ, vừa cho ra mắt Tata Neu, siêu ứng dụng cho phép khách hàng mua đủ thứ, từ sản phẩm gia dụng, tạp hoá cho tới vé máy bay, trong một nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng tại thị trường thương mại điện tử của quốc gia đông dân thứ 2 thế giới.

Thị trường thương mại điện tử Ấn Độ hiện đang bị thống trị bởi các gã khổng lồ bán lẻ của Mỹ như Amazon và Walmart. Siêu ứng dụng của tập đoàn Tata tập trung vào đối tượng tiêu dùng trẻ tuổi, am hiểu về Internet, cũng như cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ địa phương như MyJio, ứng dụng thuộc sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani (Reliance Industries), Paytm (SoftBank) và Bharti Group.

Trước mắt, Tata Neu có kế hoạch bán các sản phẩm và dịch vụ từ tập đoàn Tata, gồm vé máy bay giá rẻ AirAsia India, đồ tạp hoá từ BigBasket, đặt phòng tại chuỗi khách sạn sang trọng Taj Group, sản phẩm y tế từ hãng dược trực tuyến Tata 1mg, quần áo từ nhà bán lẻ Westide. Tính tới năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021, tập đoàn Tata báo cáo doanh thu đạt 103 tỷ USD và có kế hoạch cung cấp các sản phẩm từ hãng hàng không vừa thâu tóm là Air India cũng như các thương hiệu ngoài Tata trong tương lai.

Các công ty thuộc tập đoàn trước đây thường bán sản phẩm qua các ứng dụng riêng lẻ. Với Tata Neu, người dùng có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào chỉ với một ứng dụng duy nhất, đồng thời có thể nhận về “NeuCoins” đối với khách hàng thân thiết.

Tata Digital Private, công ty con của Tata Sons, cũng là bộ phận trực tiếp tung ra siêu ứng dụng, đã được giao nhiệm vụ chuyển đổi số cho cả tập đoàn và lên kế hoạch từ trước cả khi đại dịch xảy ra vào năm 2020.

Để siêu ứng dụng trở nên thu hút hơn, ban lãnh đạo Tata hứa hẹn bổ sung thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ khác trong tương lai. “Chúng tôi có hàng chục danh mục từ các thương hiệu tiêu dùng hàng đầu, từ điện tử, thời trang, du lịch, thuê phòng trọ, tạp hoá, dược phẩm cho tới dịch vụ tài chính. Chúng tôi tin rằng với Tata Neu, chúng tôi sẽ tạo ra một nền tảng tiêu dùng khác biệt”, Pratik Pak, CEO Tata Digital Private khẳng định.

Vinh Ngô