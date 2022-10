Là cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục CNTT - Bộ GD&ĐT) và Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT tổ chức, “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” năm 2022 hướng tới phát hiện cac tài năng trong lĩnh vực an toàn thông tin, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong các nước ASEAN. Đây là năm thứ 15 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 4 mở rộng cho sinh viên fcác nước ASEAN khác cùng tham gia.

Vào sáng ngày 15/10, vòng sơ khảo, vòng thứ 2 của cuộc thi đã chính thức khai mạc, với sự góp mặt của 112 đội sinh viên, gồm 72 đội từ 29 trường đại học và học viện của Việt Nam và 40 đội thuộc 17 trường của 6 nước ASEAN khác là Indonesia, Malaysia, Campuchia, Singapore, Lào và Thái Lan.

Theo Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng, cuộc thi là điều kiện thuận lợi để các sinh viên bổ sung kiến thức thực tiễn.

Phát biểu khai mạc vòng thi, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng cho biết, cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số để xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Sự thành công của công cuộc chuyển đổi số đòi hỏi một yếu tố vô cùng quan trọng là phải đảm bảo được an toàn thông tin mạng.

“Để đảm bảo tốt công tác an toàn thông tin mạng, nguồn nhân lực an toàn thông tin có vai trò quyết định. Các sinh viên của các trường đại học, đặc biệt là những sinh viên tham gia cuộc thi này sẽ là những nhân tố có ý nghĩa quyết định trong tương lai đảm bảo cho sự thành công của chiến lược chuyển đổi số”, ông Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Tại vòng thi sơ khảo, các đội sẽ thi thực hành an toàn thông tin theo hình thức vượt qua thử thách theo chủ đề (Jeopardy) trong vòng 8 giờ.

Đề thi gồm các thử thách thuộc các lĩnh vực: Web application - Khai thác các lỗ hổng ứng dụng web (SQL injection, XSS, Session Hijacking…); Reverse engineering - Dịch ngược mã nguồn phần mềm, unpack các packer bảo vệ mã nguồn; Pwnable - Tìm lỗi, khai thác các lỗ hổng trong các ứng dụng server, phần mềm, hoặc đoạn mã (ví dụ: buffer overflow, viết shellcode, format string…); Crypto/ACM - Giải mã string, giải thuật, phân tích thuật toán, lập trình thuật toán…

“Đề thi được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng bởi các chuyên gia đã được trải nghiệm sâu sắc trong thực tiễn khi tiến hành công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng”, đại diện Ban tổ chức cho hay.

Các đội thi được chia thành 3 bảng VN1 gồm 34 đội Việt Nam đến từ các trường khu vực phía Bắc, VN2 gồm 38 đội Việt Nam đến từ các trường khu vực phía Nam và bảng ASEAN có 40 đội của các nước ASEAN khác.

Theo Ban tổ chức, các đội thi của bảng VN1 thi tập trung tại Học viện Kỹ thuật Mật mã (Hà Nội), bảng VN2 thi tập trung tại Đại học Công nghệ TP.HCM (TP.HCM). Thí sinh các nước ASEAN khác dự thi hoàn toàn online dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo qua hệ thống camera kết nối vào nền tảng hội nghị truyền hình.

Các đội thi của bảng VN1 thi tập trung tại cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Các đội thi thực hiện bài thi online trên cùng một hệ thống máy chủ của Ban tổ chức. Điểm thi các các đội có thể theo dõi trực tiếp trên website của Ban tổ chức tại địa chỉ quals.ascis.vn/scoreboard.

Từ vòng thi sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn ra 20 đội đứng đầu 3 bảng thi (gồm 5 đội bảng VN1, 5 đội bảng VN2 và 10 đội bảng ASEAN) giành quyền tham dự vòng chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 5/11. Điểm mới của cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” năm nay là mỗi trường, cơ sở đào tạo có không quá 1 đội được chọn vào vòng chung khảo.

Trước đó, vòng Khởi động đã được tổ chức vào sáng ngày 24/9 dưới hình thức thi trực tuyến (online) trong 4 giờ, với mục tiêu giúp thí sinh làm quen với cách thức thi và dạng đề thi. Vòng thi này có sự tham gia của 161 đội thi, từ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của Việt Nam (108 đội ở 29 trường) và có 56 đội thi của 22 trường thuộc 7 nước ASEAN khác gồm Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Singapore, Brunei và Thái Lan.

Theo thống kê của Ban tổ chức, số đội thi dự vòng khởi động tăng 10% so với năm 2021 và có các đội đến từ các trường đại học hàng đầu ASEAN như Đại học quốc gia Singapore, Đại học Sains Malaysia, Đại học IPB Indonesia và Học viện Quân sự Hoàng gia Thái Lan. Về phía Việt Nam vẫn có sự tham dự của các đội mạnh đến từ Đại học Công nghệ, Đại học Bách khoa, Học viện Kỹ thuật Mật mã… Kết quả cuối cùng, có 136 đội ghi được điểm, trong đó có 6 đội thi hoàn thành tất cả các bài thi.

Vân Anh