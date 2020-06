ictnews Dẫn câu chuyện ngụ ngôn 3 chú heo con xây nhà để nói về đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam, đại diện Cục An toàn thông tin cho rằng, các cơ quan, tổ chức cần xây những “ngôi nhà gạch” bằng chất liệu là sản phẩm, giải pháp do doanh nghiệp Việt làm chủ.