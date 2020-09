First News chính thức kiện Lazada vì bán sách vi phạm bản quyền

First News - Trí Việt cáo buộc những gian hàng trên Lazada bán sách vi phạm bản quyền của công ty và các đơn vị phát hành khác.

First News - Trí Việt vừa chính thức nộp đơn kiện Lazada, cáo buộc nền tảng thương mại điện tử này “tiêu thụ hàng giả”. Toà án nhân dân Quận 1 (TP.HCM) đã có giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện của First News hôm 4.9.

Cuốn Muôn kiếp nhân sinh bán trên Lazada. (Ảnh: Hải Đăng)

Sáng 9/9, phía First News đã tổ chức gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin khởi kiện.

Theo đó, những cuốn sách được First News cho rằng bị làm giả đang bán trên Lazada bao gồm: Đắc nhân tâm, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn, Nghĩ giàu và làm giàu, Đánh thức con người phi thường trong bạn, Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari, Đi tìm lẽ sống, Muôn kiếp nhân sinh…

Ông Nguyễn Văn Phước, CEO First News - Trí Việt, cho rằng quyển Muôn kiếp nhân sinh đang bán trên Lazada với giá rẻ hơn từ 48% đến 50%, gây ảnh hưởng lớn đến nhà phát hành sách thật.

Phía nguyên đơn yêu cầu Lazada tháo gỡ toàn bộ thông tin liên quan của các gian hàng bán sách giả bị phát hiện; đồng thời có biện pháp quản lý, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng buôn bán sách giả trên sàn thương mại điện tử Lazada. Cùng với đó, Lazada phải buộc các gian hàng bán sách chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của những quyển sách đang được mua bán.

Đáp lại cáo buộc của First News, phía Lazada gửi thông cáo báo chí với nội dung: "Tất cả các phản ánh liên quan đến hàng giả, hàng nhái trên sàn giao dịch thương mại điện tử Lazada được xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành". Nền tảng thương mại điện tử này không trả lời trực tiếp về vụ kiện.

Trước đó, như ICTnews đã thông tin, hồi đầu tháng 3 năm nay First News đã chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện các trang thương mại điện tử bán sách vi phạm bản quyền của First News và các đơn vị khác.

Thời điểm đó, cả Alpha Books khi trả lời ICTnews cũng cho biết có rất nhiều sách của công ty này bị bán trái phép trên các trang online, trong đó có Lazada.

Trong văn bản trả lời ICTnews hồi đầu tháng 3, phía Alpha Books khẳng định rất nhiều sách được lưu hành trên thị trường là sách giả, theo Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ 2015, và định nghĩa về hàng giả của Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương.

“Chúng tôi cho rằng hành vi “sản xuất và buôn bán hàng giả” phải chịu chế tài hình sự theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật hình sự 2015, Tội sản xuất, buôn bán hàng giả”, Alpha Books nêu rõ.

Phía First News thời điểm đó cho biết có khoảng 1.400 đầu sách trong đó có gần 300 đầu là sách bán chạy, và cả 300 tựa sách này đều bị vi phạm bản quyền ở cả sách giấy, sách điện tử và sách nói. Cá biệt, với những cuốn sách bán chạy mọi thời đại của First News như Đắc Nhân Tâm, Đi tìm lẽ sống, Bí mật tư duy triệu phú hay Nghĩ giàu Làm giàu có đến hơn 10 đơn vị in giả, gây thiệt hại doanh số vô cùng lớn.

Hải Đăng