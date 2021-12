Nét sáng tạo vừa dân gian vừa hiện đại trong bộ tem “Tết Nhâm Dần”

Bộ tem “Tết Nhâm Dần” được khắc hoạ theo phong cách tranh dân gian Hàng Trống kết hợp những nét sáng tạo hiện đại, mang thông điệp “mạnh khỏe, may mắn, bình an” đến với mọi nhà.

Duy trì thông lệ hàng năm, sáng 1/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chính thức phát hành bộ tem “Tết Nhâm Dần”.

Bộ tem “Tết Nhâm Dần” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc.

Ông Nguyễn Duy Tiến, Giám đốc Công ty Tem Bưu chính, thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: “Hàng năm, cứ chuẩn bị đến dịp Tết thì Bộ TT&TT cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đều phát hành bộ tem Tết. Năm nay phát hành bộ tem “Tết Nhâm Dần”, khai thác hình ảnh hổ từ tranh dân gian truyền thống kết hợp với những nét đặc trưng của văn hóa Tết Việt. Tiêu chí khi thiết kế bộ tem là mang đến thông điệp về sự ấm no, hạnh phúc trong dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Màu sắc và họa tiết của tem đảm bảo sự vui tươi, phấn khởi. Bộ tem này đã nhận được sự đánh giá rất cao của giới sưu tập tem cũng như người chơi tem trên cả nước”.

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh ký tặng các nhà sưu tập tem. Ảnh: B.M

Bộ tem năm nay do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, thể hiện hình ảnh những chú hổ tinh anh, đầy uy lực, được khắc hoạ theo phong cách tranh dân gian Hàng Trống, mang thông điệp mạnh khỏe, may mắn, bình an đến với mọi nhà. Nền blốc thể hiện hình ảnh gia đình hổ đang sum vầy hạnh phúc bên nhau đón xuân mới dưới rừng hoa mận, hoa đào, hoa mai đang nở rộ mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đây là năm thứ ba liên tiếp họa sĩ Nguyễn Quang Vinh được “chọn mặt gửi vàng” để thiết kế tem Tết. Trao đổi với VietNamNet, họa sĩ Vinh chia sẻ: “Tem Tết năm nay vẫn theo seri xuyên suốt về 12 con giáp trên tem Tết, vẫn phải đảm bảo yếu tố truyền thống, nhìn là thấy không khí Tết Việt, nhưng cũng phải có cả nét hiện đại. Những hình ảnh đặc trưng nhất của Tết Việt đều đã được khai thác ở các bộ tem Tết trước đây. Nét mới của tem Tết năm nay là hình ảnh quả còn, thường xuất hiện vào đầu năm mới ở những vùng dân tộc thiểu số. Trong quả còn bằng vải chứa đựng hạt giống, thóc, gạo… khi mọi người tung quả còn cho nhau thì có hàm ý trao cho nhau lời chúc ấm no, hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hình ảnh quả còn được đưa lên tem bưu chính. Trong 3 bộ tem Tết gần đây thì bộ tem này đậm đặc nhất về tính dân gian”.

Đa dạng sản phẩm được phát hành kèm theo bộ tem. Ảnh: B.M

Thông thường, trên tranh Hàng Trống, hình ảnh hổ thường rất dữ dằn, tượng trưng cho các vị thần trấn giữ ma quỷ. Hổ trong tranh dân gian khá già nua. Còn trong bộ tem “Tết Nhâm Dần”, hình thái của hổ rất trẻ trung mà vẫn giữ được những nét đặc trưng của hổ truyền thống.

“Nhắc đến hổ là nhắc đến sự oai hùng. Giờ Covid-19 đang hoành hành, mọi người cần tinh thần mạnh mẽ. Thông qua bộ tem này, chúng tôi muốn khích lệ tinh thần mọi người để cùng nhau chống lại đại dịch thế kỷ”, vị họa sĩ tuổi Hổ bày tỏ.

Dù đã nhận được sự phản hồi tích cực của cộng đồng, đặc biệt là giới sưu tập tem, song họa sĩ vẽ tem Tết năm nay vẫn mong muốn ở Việt Nam có thêm nhiều điều kiện về in ấn để có thể làm được những bộ tem Tết sáng tạo hơn, chẳng hạn các công nghệ in tem dị hình, tem dập nổi… giống như ở nước ngoài.

Nhiều nhà sưu tầm đã đến từ sớm để sở hữu bộ tem Tết năm nay. Ảnh: B.M

Là một người sưu tập tem lâu năm, ông Phạm Hào (ở Bà Triệu, Hà Nội) đã có mặt từ sớm tại trụ sở Công ty Tem Bưu chính, mua vài bộ tem “Tết Nhâm Dần” để bổ sung vào bộ sưu tập của cá nhân, đồng thời cũng làm quà gửi cho bạn bè nhân dịp năm mới.

“Những người sưu tập tem đều rất coi trọng và hoan hỉ chào đón các bộ tem Tết, mở đầu cho một năm mới làm ăn thuận lợi, gia đình ấm no, hạnh phúc. Cá nhân tôi đã nhiều năm sưu tập tem 12 con giáp của cả quốc tế và Việt Nam. Tôi hy vọng những mẫu tem Việt Nam sẽ phát huy tốt hơn nữa bản sắc dân tộc”, ông Hào nói.

“Người sưu tập luôn mong có đa dạng vật phẩm để làm phong phú bộ sưu tập của mình. Thế nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có bộ tem hổ nào riêng biệt. Hy vọng năm 2022 là năm quốc tế về hổ thì Bộ TT&TT sẽ cho phát hành những con tem về hổ để góp phần duy trì, bảo vệ được loài động vật quý hiếm này”, nhà sưu tập tem khuyến nghị thêm.

Đồng xu may mắn “Tết Nhâm Dần 2022” được phát hành với số lượng giới hạn.

Được biết, cùng phát hành theo bộ tem “Tết Nhâm Dần” năm nay còn có nhiều sản phẩm tem khác như: Dấu phát hành: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Nha Trang, Gia Lai; FDC/FDC Bloc; Maxicard; Sổ tem; Bìa gài tem...

Đặc biệt, Công ty Tem Bưu chính phát hành Đồng xu may mắn “Tết Nhâm Dần 2022”, với hình ảnh hổ vàng - linh vật gắn liền với sức mạnh, sự sung mãn, ý chí chiến đấu không lùi bước, đem lại sự may mắn về công danh, tài lộc, học hành thi cử.

Đây là đồng xu hợp kim quý, mạ vàng 24k, đường kính 38mm, được đặt trong hộp nhựa trong cao cấp và gắn trên bìa gài. Giá bán lẻ là 594.000 đồng. Sản phẩm được phát hành với số lượng giới hạn chỉ 900 đồng xu.

Bộ tem “Tết Nhâm Dần” do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, gồm 2 mẫu tem và 1 blốc, khuôn khổ tem 37 x 37 mm, khuôn khổ blốc 150 x 100 mm, với giá mặt lần lượt 4.000 đồng, 15.000 đồng và 38.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 1/12/2021 đến ngày 30/6/2023.

Bình Minh