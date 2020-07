ictnews Viettel và Cục Viễn thông và Cơ yếu của Bộ Công an vừa ký hợp đồng tư vấn thiết kế lắp đặt cáp quang, thuộc Dự án "Mạng cáp quang ngành Công an giai đoạn II" để mở rộng hạ tầng thông tin liên lạc và tác chiến điện tử cơ yếu của Bộ Công an.