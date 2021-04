Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách, trong đó có văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng.