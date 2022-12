Tận dụng thời cơ vàng để Việt Nam có những kỳ lân công nghệ

Trong 9 tháng của năm 2022, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam cũng sụt giảm nhẹ so với 2021, nằm trong xu hướng chung của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu. Các số liệu cho thấy, tổng số vốn đầu tư đã giảm 17,9% với tổng giá trị là 494,208 triệu USD so với 602,25 triệu USD của năm 2021. Đồng thời, số thương vụ đầu tư trong khoảng thời gian này là 94, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Dù sụt giảm cả về số lượng cũng như nguồn vốn đầu tư, nhưng quy mô các thương vụ đã ngày càng lớn hơn. Số liệu thống kê cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã thu hút gần 500 triệu USD đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ; số thương vụ thành công chiếm 19% toàn khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam đang là trụ cột của tam giác vàng khởi nghiệp tại khu vực Đông Nam Á cùng với Singapore và Indonesia. (Ảnh minh họa: Internet)

Các chuyên gia quốc tế đánh giá, Việt Nam đang là trụ cột của tam giác vàng khởi nghiệp tại khu vực Đông Nam Á cùng với Singapore và Indonesia. Trong khi đó, Việt Nam cũng có 20 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân được thành lập. Dư địa phát triển của startup Việt còn rất lớn khi hầu hết các doanh nghiệp đều rất mới; nguồn nhân lực dồi dào và có nhiều nhân tài, độ mở thị trường với tiếp cận công nghệ còn rất lớn.

“Các nhà đầu tư mạo hiểm đang coi Việt Nam là điểm đến mới nhất để rót vốn”, ông Ng Vinnie Lauria, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Golden Gate Ventures cho biết. Vị này lý giải, Việt Nam mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng công nghệ hàng đầu, một văn hóa khởi nghiệp vốn có và thị trường nội địa phát triển nhanh chóng.

Bên cạnh những lĩnh vực rất nóng như công nghệ tài chính (fintech), thương mại điện tử, bán lẻ…, startup Việt nên quan sát và tìm kiếm một số lĩnh vực sẽ là xu hướng trong tương lai để tập trung phát triển như sản xuất, công nghệ nông nghiệp, robotics…

Các chuyên gia nhận định rằng thị trường Việt Nam có tiềm năng rất lớn về thương mại điện tử, y tế…Nhưng để có thể tận dụng cơ hội. Chính phủ cần đầu tư vào các hạ tầng cốt lõi; có chính sách thu hút đầu tư mạo hiểm; đơn giản hoá thủ tục, quy trình hay xây dựng các quỹ đầu tư; hợp tác giữa các doanh nghiệp, quỹ đầu tư nhằm gia tăng hàm lượng công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.