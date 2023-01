Tặng sách - hoạt động ý nghĩa đầu năm mới của Bộ TT&TT

Tặng sách khích lệ tư duy mới, cách làm mới

“Lì xì’ đầu năm mới bằng sách đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa được lãnh đạo Bộ TT&TT duy trì những năm gần đây. Cuốn sách được lựa chọn để “lì xì” cho năm Quý Mão là “Nghĩ ngược lại và làm khác đi” của tác giả Paul Arden.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng sách cho các Thứ trưởng Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cuốn sách được giới thiệu là tập hợp của những lời khuyên thông thái, không theo bất cứ chuẩn mực nào, nói về sự khác biệt trong tư duy. Thông qua cuốn sách, tác giả - vốn là Giám đốc điều hành sáng tạo tại tập đoàn nổi tiếng Saatchi & Saatchi - gửi gắm thông điệp: "Đừng ngại thay đổi, thế giới bên ngoài “vùng an toàn” hấp dẫn hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ, nhưng chỉ dành cho những người dũng cảm thay đổi, dám bước chân ra thế giới rộng lớn. Cho nên hãy cứ tưởng tượng, sáng tạo, phá vỡ những nguyên tắc, mạnh dạn đi những bước đi riêng của mình; dám hành động thì sẽ ắt thành công".

Trong phát biểu gặp mặt sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã kết luận bằng lời trích dẫn trong cuốn sách: “Bạn sập bẫy, không phải vì bạn quyết định sai mà vì bạn quyết định đúng. Chúng ta cố gắng quyết định một cách khôn ngoan dựa trên các dữ liệu trước mắt. Vấn đề đối với các quyết định khôn ngoan này là mọi người đều làm giống nhau”.

Mừng và nhận "lì xì" đầu năm mới bằng sách đã trở thành nếp văn hóa tại Bộ TT&TT

Những năm trước, lãnh đạo Bộ đã chọn các đầu sách "Nhà nước khởi tạo: Giải những huyền thoại về vai trò của nhà nước và khu vực tư nhân" (tác giả Mariana Mazzucato),” Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030" (tác giả Hamada Kazuyuki) và "Ikigai - Đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng" (tác giả Hector Garcia, Francesc Miralles), "Phụng sự để dẫn đầu" (tác giả James M. Strock)…để tặng các cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động của Bộ.

Văn hóa đọc đã được lan tỏa ở "đầu não" thông tin - truyền thông khi một số đơn vị thường xuyên duy trì truyền thống tặng sách cho công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị. Việc tặng sách thường diễn ra vào các dịp đặc biệt như ngày đầu năm mới, ngày thành lập đơn vị hoặc khi có anh em trong đơn vị chuyển công tác.

Văn hóa đọc đang lan tỏa ở cơ quan đầu não ngành thông tin và truyền thông

Tết Nguyên đán 2023: Bộ TT&TT đảm bảo an toàn mạng lưới, thông tin

Cũng trong buổi gặp mặt đầu xuân, Bộ TT&TT công bố đã đảm bảo an toàn mạng lưới, thông tin liên lạc trong dịp Tết 2023.

Tính từ đầu kỳ nghỉ Tết, lưu lượng data tăng trung bình 34,7%, nhưng lưu lượng thoại giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã đảm bảo an toàn thông tin mạng trong suốt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn đã chủ động phối hợp với các mạng xã hội, trang tin điện tử tổng hợp, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới để xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật, thông tin giả.

Hoạt động khai thác mạng lưới, vận chuyển trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát được đảm bảo liên tục, không gián đoạn, nhanh chóng, chính xác, an toàn phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân và hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Bộ TT&TT cho biết, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đã bám sát thông tin, tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo về các hoạt động, không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn đón Tết Nguyên đán Quý Mão của nhân dân trên mọi miền của đất nước; quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân văn của Việt Nam đối với người nước ngoài tới Việt Nam và bà con Việt kiều về Việt Nam ăn Tết.

Cơ hội đào tạo nhân lực số bằng công nghệ số

Cũng trong sáng ngày 27/1, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Trường Cao đẳng Công nghiệp In (Trường In). Bộ trưởng chia sẻ nỗi buồn của những cán bộ nghỉ hưu nhà trường vì thấy trường cứ ngày một nhỏ và cũ đi. Nhưng “to hay nhỏ là do ta nghĩ. Tại sao không nghĩ to ra để tạo ra không gian phát triển mới cho trường?”

Lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của cán bộ nhân viên nhà trường, Bộ trưởng nói rằng: Nếu Trường In có thể đào tạo online nghề cho công nhân của các khu công nghiệp trên toàn quốc thì sẽ giải được nỗi đau cho xã hội và đem lại nguồn doanh thu rất lớn cho nhà trường. Như vậy, trường sẽ giải nỗi đau của xã hội chứ không phải đi tìm người học và phải tiếp cận với tinh thần của cuốn sách “Nghĩ ngược lại và làm khác đi”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng sách "Nghĩ ngược lại và làm khác đi" cho cán bộ, công nhân viên Trường In.

Trước những khó khăn mà trường đang đối mặt, Bộ trưởng đưa ra lời giải: "Nếu định nghĩa trường mình là trường dạy nghề thì trường sẽ trường tồn. Vì nghề in thì biến mất còn nghề thì không bao giờ biến mất. Nghề in thì mất nhưng lại sinh ra những nghề mới. Và vì vậy mà việc dạy nghề sẽ mãi mãi còn. Một cuộc cách mạng công nghiệp mới bao giờ cũng phá huỷ một số nghề và sinh ra nhiều nghề mới".

Theo giải thích của Bộ trưởng, cái mới có những thứ “dễ” để xây dựng được sức mạnh cốt lõi, lâu dài. Khi đó, trường sẽ tập trung vào nghề chính là phương pháp dạy nghề, hơn là tập trung vào dạy nghề gì; trường cũng sẽ phải đi ra ngoài để tìm để biết ai tốt nhất cái gì rồi mang về...

Nói chuyện với cán bộ, giáo viên và công nhân viên, Bộ trưởng nhắn nhủ ngay trong năm 2023, lãnh đạo trường cần có một tầm nhìn mới, có một mục tiêu không tưởng cho trường và có một cách tiếp cận mới khác biệt để biến ước mơ thành hiện thực.