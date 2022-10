Tập đoàn Công nghệ G-Group được vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022

Tập đoàn Công nghệ G-Group tập trung hoạt động và đầu tư trong 3 lĩnh vực: Tài Chính Công Nghệ; Truyền Thông Công Nghệ; An Ninh Công Nghệ; sở hữu 11 công ty thành viên và đội ngũ hơn 1000 nhân sự, cùng khát vọng tạo ra các sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” cung cấp ra toàn cầu với chất lượng chuẩn quốc tế. Trong hành trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghệ G-Group đã từng bước tạo nên những thành tựu đột phá, vươn mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong cộng đồng công nghệ. G-Group luôn nỗ lực đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, giúp cuộc sống của người Việt hạnh phúc và an toàn hơn.