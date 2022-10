Ngoài ra, chúng tôi cũng đang hợp tác đào tạo BE và FE với UIT, nhằm mục đích tạo nhiều cơ hội nâng cao kiến thức chuyên môn và việc làm cho các bạn sinh viên thông qua các khóa đào tạo IT ngắn hạn. Hiện tại, 20 học viên của khóa học BE đã hoàn thành xuất sắc khóa học và được đánh giá năng lực để nhận học bổng từ Naver. Trong đó, 2 bạn xuất sắc nhất sẽ thực tập tại NVDC và được đào tạo nâng cao.