Thế Giới Di Động giảm doanh thu và lợi nhuận

Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm tăng trưởng dương và doanh thu online tăng mạnh không giúp nhà bán lẻ này đạt kế hoạch năm.

Cụ thể, trong năm 2022, MWG đạt 133.405 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, giảm 8% so với 2021, hoàn thành 95% kế hoạch 2022. Lợi nhuận trước thuế 6.056 tỷ đồng, giảm 6% so với 2021. Lợi nhuận sau thuế 4.102 tỷ đồng (giảm 16% so với 2021), đạt 65% kế hoạch cả năm.

Tổng doanh thu bán hàng trực tuyến của MWG đạt 18.930 tỷ đồng, tăng 32% so với 2021, chiếm 14% doanh thu cả công ty.

Các yếu tố vĩ mô tác động xấu đến kết quả kinh doanh cuối năm của Thế Giới Di Động. (Ảnh: Hải Đăng)

Thế Giới Di Động cho rằng, những biến động vĩ mô, bất ổn về chính trị - kinh tế toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh, thu nhập và xu hướng tiêu dùng của người dân.

Dù 9 tháng đầu năm liên tục tăng trưởng dương, chuỗi này bắt đầu ghi nhận sự sụt giảm đáng kể trong quý 4/2022 do sức mua các sản phẩm điện thoại, điện máy giảm mạnh hơn dự kiến. Xu hướng thắt chặt chi tiêu cũng diễn ra ngay cả đối với thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

Hai chuỗi lâu đời vẫn đang mang về doanh thu chủ yếu cho MWG. Theo đó, Điện máy Xanh đạt doanh thu 69 ngàn tỷ đồng, Thế Giới Di Động đạt 35 ngàn tỷ đồng, Bách hoá Xanh hơn 27 ngàn tỷ. Các mảng khác của công ty như dược phẩm, đồ thể thao, mẹ & bé... góp khoảng 8% doanh thu.

Trong năm 2022, cả hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh đều tăng trưởng hai con số. Trong đó, mô hình cửa hàng Điện máy Xanh quy mô nhỏ tạo ra hơn 10 ngàn tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. 100 cửa hàng TopZone chuyên bán sản phẩm Apple mang về hơn 2.600 tỷ.

Mảng điện thoại di động, điện lạnh và gia dụng tăng từ 10% đến 20% so với cùng kỳ, đóng góp nhiều nhất về giá trị tuyệt đối cho sự tăng trưởng của MWG. Mảng laptop đạt doanh thu gần 5.300 tỷ đồng, giảm 5% so với năm ngoái (vốn đạt đỉnh vì nhu cầu cao khi người dân học tập và làm việc tại nhà).

Doanh thu online đạt mức cao nhất từ trước đến nay, 18 ngàn tỷ đồng, tăng 35% so với 2021. Trong đó mảng kinh doanh trực tuyến của hai chuỗi bán lẻ công nghệ góp 17%.

Mảng dược phẩm góp 1.500 tỷ đồng, với khoảng 500 nhà thuốc.

Bách hoá Xanh sau tái cấu trúc hiện có hơn 1.700 cửa hàng (giảm gần 20% so với 2021), đạt doanh thu hơn 27 ngàn tỷ đồng, bằng 96% mức doanh thu kỉ lục của năm 2021.

Thế Giới Di Động dự báo tình hình sẽ tiếp tục khó khăn trong năm 2023 do kinh tế bị ảnh hưởng, phải đến cuối năm nay tình may ra sẽ được cải thiện.