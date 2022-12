Bộ giải pháp Internet an toàn cho gia đình - SafeGate Family vừa được Công ty An ninh mạng thông minh - Smart Cyber Security chính thức cho ra mắt ngày 9/12. Smart Cyber Security là doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

CEO Công ty Smart Cyber Security Ngô Tuấn Anh chia sẻ về định hướng phát triển thời gian tới.

Bộ giải pháp này gồm thiết bị Wi-Fi 6 chất lượng cao và ứng dụng được cài đặt trên điện thoại sử dụng công nghệ Cloud. Để sử dụng SafeGate Family, người dùng chỉ cần thực hiện một thao tác là kết nối thiết bị vào mạng Internet trong gia đình là có thể bảo vệ tất cả.

Hoạt động qua dịch vụ Security Cloud được tích hợp sẵn, giải pháp có thể bảo vệ toàn bộ các thiết bị trong gia đình. Người dùng có thể quản lý mọi lúc, mọi nơi dưới dạng bật, tắt đơn giản.

Đặc biệt, theo nhóm phát triển, SafeGate Family có khả năng chống tấn công lừa đảo, ngăn chặn kết nối tới máy chủ cung cấp mã độc. Giúp bố mẹ chủ động bảo vệ con trước thông tin độc hại, lừa đảo và ngăn chặn nội dung không phù hợp với trẻ em; cập nhật các thông tin chống tấn công mạng một cách chủ động, theo tình hình tại Việt Nam.

Đồng thời, giải pháp cũng hỗ trợ bố mẹ kiểm soát con cái cân bằng giữa học tập và giải trí thông qua việc điều chỉnh hợp lý thời lượng sử dụng Internet.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, thị trường Việt Nam là mảnh đất đủ lớn để nuôi dưỡng khát vọng của các doanh nghiệp công nghệ Việt.

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, thị trường Việt Nam từ lâu đã rất cần có sản phẩm như SafeGate Family. Bởi lẽ, bất cứ ai cũng có nhu cầu quản lý truy cập Internet an toàn cho gia đình, con cái mình.

Nói về độ lớn của thị trường cho những sản phẩm như SafeGate Family, Thứ trưởng thông tin rằng, Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân, khoảng 27 triệu gia đình. Chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi hộ có 1 đường cáp quang, mỗi người dân 1 điện thoại thông minh. Như vậy, thị trường cho sản phẩm này là rất lớn.

Sự ra đời của bộ giải pháp SafeGate Family mang thêm một lựa chọn tin cậy cho người dân Việt Nam trong việc bảo vệ chính mình và gia đình trên không gian mạng. “Bộ giải pháp này được phát triển bởi doanh nghiệp Việt Nam, giải quyết các vấn đề rất cụ thể của Việt Nam, trên cơ sở thấu hiểu người dùng Việt mà không phải một doanh nghiệp công nghệ nước ngoài nào có thể có được”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng đánh giá cao đội ngũ phát triển sản phẩm - Công ty Smart Cyber Security, một doanh nghiệp mới thành lập nhưng tập hợp được đội ngũ sáng lập gồm những cá nhân xuất sắc, đã có thâm niên làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

“Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là một tập thể tiêu biểu cho tinh thần khởi nghiệp theo hướng nhóm nhỏ làm việc lớn, nhóm nhỏ nhưng khát vọng không nhỏ. Bộ TT&TT cam kết đồng hành cùng với các doanh nghiệp Việt Nam để sáng tạo ra những sản phẩm xuất sắc”, Thứ trưởng chia sẻ.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng tin rằng giải pháp bảo vệ trẻ em của doanh nghiệp Việt sẽ thành công.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng bày tỏ sự vui mừng vì có thêm một sản phẩm an ninh mạng dành cho gia đình, hướng tới mục tiêu bảo vệ và đồng hành với trẻ em trên môi trường mạng sẽ đến tay người tiêu dùng.

“Càng có nhiều sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng của doanh nghiệp được cung cấp thì người dùng sẽ càng có thêm nhiều lựa chọn trong việc bảo vệ mình và con em trước các nguy cơ trên mạng. Nếu sản phẩm đó dễ sử dụng và chi phí hợp lý thì sẽ tốt hơn nữa, khi nhiều người dân có thể tiếp cận được”, ông Nguyễn Thành Hưng nói.

Tại sự kiện, SafeGate ký thỏa thuận hợp tác với 3 đối tác cung cấp thiết bị là Totolink, TP.Link, MIG và hệ thống trường phổ thông liên cấp Edison.

Trước SafeGate, đã có một số thiết bị, giải pháp hỗ trợ bảo vệ trẻ em do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển được giới thiệu tới người dùng như: thiết bị Wi-Fi CyberPurify Egg của Công ty CyberPurify; hay bộ ứng dụng CyRadar Mobile Guard for Kid của Công ty CyRadar.