Thị trường ô tô Việt Nam trước "ngưỡng cửa" 500.000 xe/năm

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 10/2022, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.560 xe, tăng 9,3% so với tháng trước và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số xe bán ra có tổng số 28.230 xe du lịch; 8.003 xe thương mại và 327 xe chuyên dụng. Với con số này, mức tăng trưởng của các phân khúc xe lần lượt đạt 10%, 6% và 4% so với tháng trước đó.

Liên doanh Thành Công cũng bán ra tổng số 8.174 chiếc xe Hyundai. Trong khi hãng xe VinFast đã tạm dừng công bố số liệu tiêu thụ hàng tháng.

Thị trường ô tô trước cơ hội vượt ngưỡng 500.000 xe/năm. Ảnh: Phúc Vinh

Đã gần hết năm 2022, dù bị nhiều tác động tiêu cực nhưng thị trường ô tô Việt Nam vẫn giữ nhịp tăng trưởng. Trong 10 tháng, các hãng xe thuộc VAMA đã bán ra tổng số 397.457 xe. Liên doanh Thành Công cũng bán ra thị trường tổng số 64.494 xe Hyundai. Còn theo số liệu công bố đến hết tháng 9, VinFast bán ra tổng số 18.052 ô tô các loại.

Như vậy, tổng lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường đạt khoảng 415.000 xe. Con số này chưa tính lượng bán ra của các hãng xe nhập khẩu do không công bố số liệu.

Thị trường ô tô Việt Nam đứng thứ 4 khu vực. Trong số 7 quốc gia có thống kê doanh số nửa đầu 2022, Việt Nam xếp thứ 4, sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia cả về sản lượng và doanh số tiêu thụ. Tuy nhiên, Việt Nam lại là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất khu vực.

Còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2022, nếu giữ nhịp tăng trưởng, Việt Nam có thể chạm và vượt ngưỡng tiêu thụ 500.000 xe/năm – đây được xem là mốc quan trọng đối với thị trường ô tô Việt Nam.

Theo các chuyên gia, thị trường sẽ có những thay đổi nhất định khi đạt ngưỡng tiêu thụ 500.000 xe/năm, bởi lúc này dung lượng thị trường thay đổi, có nhiều tác động tới sản xuất xe cũng như mức độ ưu tiên của các hãng xe tới thị trường Việt Nam.

Hồi đầu năm nay, lãnh đạo Ford Việt Nam từng kỳ vọng năm 2022 là lần đầu tiên thị trường ô tô tại Việt Nam sẽ đạt mốc 500.000 chiếc/năm. Vị này bình luận đây sẽ là dấu mốc rất quan trọng và chứng tỏ Việt Nam không còn là thị trường nhỏ.

Dung lượng thị trường lớn hơn sẽ tạo điều kiện cho sản xuất, lắp ráp trong nước đồng thời mở ra cơ hội lớn hơn cho phát triển các loại xe xanh, nhất là xe điện phát triển.

Thị trường xe điện Việt Nam mới bắt đầu manh nha. Ngoài VinFast đã sản xuất và bán ra thị trường trong nước các mẫu xe điện VF e 34, VF 8, các hãng xe Audi, Mercedes - Benz... bắt đầu đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng sau một thời gian thăm dò thị trường. Sự xuất hiện của các mẫu xe điện trong phân khúc phổ thông như MG4 may MG Marvel R cho thấy triển vọng sáng của xu hướng xe mới. Cùng với đó, hạ tầng phát triển xe điện bắt đầu được nghiên cứu triển khai bởi hạ tầng trạm sạc là điều kiện tiên quyết và cần được bao phủ rộng rãi với chi phí hợp lý cho khách hàng.

Trong khi đó, ở thời điểm cuối năm, các hãng xe đang chạy nước rút khi tung ra hàng loạt sản phẩm mới cũng như tăng tốc nhập khẩu xe về để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nhưng thị trường vẫn còn gặp nhiều thách thức khi nguồn linh kiện khan hiếm, nhu cầu mua xe cũng bị tác động bởi các chính sách tín dụng cũng như thông tin kinh tế.