ictnews Sở TT&TT Tiền Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức tập huấn về an toàn an ninh thông tin, phòng chống mã độc cho 34 các thành viên Đội An toàn thông tin tỉnh.