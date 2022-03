CMS cùng Qualcomm giới thiệu phòng học thông minh tới Sở Giáo dục Long An

CMS và Qualcomm giới thiệu giải pháp phòng học thông minh OneScreen cùng các thiết bị máy tính tân tiến phục vụ dạy và học trong thời điểm dịch bệnh tại “Ngày hội Công nghệ Giáo dục Long An 2022 – Tương lai Giáo dục hậu Covid” ngày 24/3/2022.

Giải pháp phòng học thông minh OneScreen

Giải pháp OneScreen có những ưu thế vượt trội giúp thu hút học sinh bằng nội dung tương tác, tái định hình sự kết nối giữa giáo viên và học sinh thông qua màn hình tương tác từ 86 inch trở lên, cho khả năng cộng tác nhóm tuyệt vời, khơi bừng cảm hứng dạy và học.

Bảng hiển thị thông minh eGlass, trong suốt, cho phép giáo viên đứng trước lớp viết vẽ giảng dạy mà không cần quay lưng lại với học sinh, nhằm tăng cường tương tác giữa thầy và trò một cách hoàn hảo.

Hệ thống camera nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt Gosafe cho phép tạo lập môi trường giáo dục an toàn, hạn chế tối đa tình trạng thâm nhập trái phép vào trường học, đồng thời giúp điểm danh học sinh tự động và hỗ trợ công tác phòng dịch hiệu quả.

Giải pháp phòng học thông minh OneScreen – Định hình kỷ nguyên học tập mới

OneScreen được tích hợp trọn bộ các công cụ giảng dạy giúp giáo viên xây dựng các kế hoạch bài giảng dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ thống máy tính mini PC hoặc laptop tích hợp nền tảng vi xử lý Qualcomm mới nhất cho khả năng thao tác đa nhiệm thông minh, giúp trải nghiệm các ứng dụng học tập, giảng dạy mượt mà, nhanh chóng. Với phần mềm học tập trực tuyến, học sinh có thể tham gia lớp học ở bất cứ nơi đâu.

Thông qua các công cụ tiện ích như bục giảng thông minh giúp trình chiếu các nội dung cần thiết lên màn hình tương tác, quản lý và điều hành lớp học theo các tính năng mong muốn hay hệ thống camera quan sát AI đảm bảo an toàn cho lớp học, giáo viên có thể tạo ra môi trường học tập hiệu quả, đạt chuẩn như các nền tảng giáo dục tốt nhất của các quốc gia tân tiến khác.

OneScreen do CMS cung cấp khác biệt thế như nào?

Nếu như phòng học thông thường sử dụng các thiết bị công nghệ đơn lẻ như: camera thông thường, phần mềm hội họp trực tuyến hoặc màn hình tương tác, dẫn đến tình trạng thiếu tính kết nối và không đem lại hiệu quả cao, thì OneScreen là giải pháp phòng học thông minh được thiết kế đồng bộ, ứng dụng cả phần cứng lẫn phần mềm, nhằm tạo ra môi trường học tập thú vị, nâng cao khả năng sáng tạo của cả giáo viên và học sinh, giúp cải thiện chất lượng giáo dục.

Cán bộ CMS giới thiệu giải pháp OneScreen tới Sở Giáo dục Long An

Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS) - Công ty thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC luôn cam kết hỗ trợ sau bán hàng tận tình, chu đáo với đội ngũ kỹ thuật am hiểu môi trường sư phạm, tư vấn hướng dẫn và đào tạo tận nơi, xử lý sự cố nhanh chóng, chăm sóc khách hàng thường xuyên, định kỳ.

Chia sẻ về giải pháp, ông Nguyễn Phước Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS) nhấn mạnh: “Sứ mệnh của CMS là tiên phong về cung cấp các giải pháp giáo dục thông minh nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, góp phần nhỏ vào công cuộc chuyển đổi số nền giáo dục Việt Nam, giúp cho ngành giáo dục vươn xa và theo kịp các quốc gia tân tiến trên thế giới”.

“Ngày hội Công nghệ Giáo dục Long An 2022 – Tương lai Giáo dục hậu Covid” do Microsoft Việt Nam phối hợp với Sở GD&ĐT Long An cùng các đối tác đồng tổ chức để chia sẻ những kinh nghiệm ứng dụng công nghệ vào giảng dạy trong thời điểm dịch bệnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ về giải pháp OneScreen, khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 1900 2159 hoặc email: cskh@cmc.com.vn

Phương Dung