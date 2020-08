ictnews Theo thống kê tổng số thuê bao di động tính đến tháng 2/2020 là 125,5 triệu thuê bao, giảm gần 6 triệu thuê bao so với cùng kỳ năm 2019. Một trong những lý do dẫn đến việc sụt giảm này là do việc siết chặt công tác xử lý SIM kích hoạt sẵn trên thị trường.