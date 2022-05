Bắt trùm đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin gần 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại KĐT Times City, Hà Nội) vì điều hành đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin thông qua mạng internet với tổng giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại Khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Bị can Tuấn Anh là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh thông qua mạng internet vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập hơn 10 đối tượng khác trong đường dây do Tuấn Anh điều hành.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương xác định, Tuấn Anh mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet, đặt tên là Vitsa. Sau đó, lôi kéo nhiều đối tượng làm cấp dưới để tổ chức cho con bạc tham gia cá cược.

Bị can Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CAHD

Đường dây tổ chức đánh bạc do Tuấn Anh cầm đầu chia thành 7 cấp độ (cầu trên – cầu dưới), có hình thức giống mô hình đa cấp. Ví dụ, mỗi giao dịch thành công, “cầu trên” được hưởng 1% tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Lợi nhuận của “cầu dưới tiếp theo sẽ chia 2, cho đến cấp cuối cùng (cấp 7).

Để thu hút con bạc, Tuấn Anh chỉ đạo cấp dưới lập các hội nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, tổ chức họp trực tuyến hướng dẫn cách hoạt động, hướng dẫn cách thức cá cược.

Từ cuối năm 2021 đến đầu tháng 4/2022, nhóm của Tuấn Anh đã phát triển hệ thống tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại Hải Dương, Hà Nội và một số tỉnh thành dưới hình thức cá cược trên sàn Vitsa, thông qua website: http://vista2.trade.

Người tham gia đánh bạc bằng cách đặt cược thắng, thua dựa vào biểu đồ lên (tăng giá), xuống (giảm giá) của tỷ giá đồng tiền số Bitcoin. Mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT.

USDT là đơn vị của một đồng tiền kỹ thuật số trung gian. Để có thể tham gia cá cược, con bạc phải mua USDT bằng Việt Nam đồng với giá 23.000 - 24.000đồng/1USDT, tương đương 1 đồng đô la Mỹ. Sau đó, sử dụng đồng USDT để tham gia cá cược tỷ giá đồng tiền Bitcoin trên trang web Vista2.trade.

Giao diện trên sàn Vitsa.

Từ khi thành lập, tổ chức đánh bạc đến khi bị phát hiện, đường dây của Tuấn Anh có tổng số giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hải Dương nhận định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp quy mô lớn nhất trên địa bàn. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ.

(Theo Tiền Phong)