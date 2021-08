Bị phạt 10 triệu đồng vì bịa đặt về cách chữa khỏi Covid-19

Đăng tin bịa đặt chữa khỏi Covid-19 bằng phương pháp 'niệm chú', người phụ nữ ở Ninh Bình bị phạt 10 triệu đồng.

Ngày 14/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình, phối hợp với Công an TP Tam Điệp và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình triệu tập bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1965, trú tại phường Yên Bình, TP Tam Điệp) để làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo công an, khoảng 8h ngày 13/8, bà Tuyết sử dụng điện thoại đăng tải, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội Facebook với nội dung người nhiễm nCoV chỉ cần niệm chú là chữa khỏi Covid-19 và khẳng định trong 10 ngày chuyển từ dương tính sang âm tính, không còn triệu chứng.

Bà Tuyết làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan chức năng xác định nội dung bài viết do bà Nguyễn Thị Tuyết đăng tải là bịa đặt, không có cơ sở khoa học, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ theo Nghị định 15 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Tuyết đồng thời yêu cầu người này gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

(Theo Zing)