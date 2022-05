Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để tiếp nhận video ghi lại cảnh xe vi phạm

Những hình ảnh, clip do người dân cung cấp sẽ được xem xét để phạt nguội các hành vi vi phạm. Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để nhận hình ảnh và xác minh.

Tại Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT trả lời câu hỏi liên quan đến việc các cá nhân, tổ chức cung cấp hình ảnh video vi phạm giao thông có được làm căn cứ để xử phạt?

Cụ thể, theo Đại tá Bình, hình ảnh người dân cung cấp được sử dụng là căn cứ để "phạt nguội". Điều này được ban hành trong Nghị định 135/2011/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp về phát hiện vi phạm hành chính. Trong đó, hình ảnh do các cá nhân cung cấp được sử dụng là căn cứ để xử lý các phương tiện vi phạm.

"Trường hợp này các cơ quan chức năng phải xác minh tính chính xác của hình ảnh được cung cấp, được sử dụng để xử phạt. Mọi người dân có thể gửi hình ảnh đến các cơ quan CSGT hoặc các diễn đàn về giao thông. Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để tiếp nhận thông tin dữ liệu phục vụ xử lý, xác minh hành vi vi phạm", Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết.

Đại tá Đỗ Thanh Bình và luật sư Trương Thanh Đức cùng trả lời bạn đọc tại diễn đàn trực tuyến, ngày 6/5. Ảnh: Bộ Công an

Liên quan vấn đề trên, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật TNHH ANVI, cho rằng phương tiện tham gia giao thông là nguồn nguy hiểm cao đối với an toàn giao thông. Luật đã quy định rõ chế tài đối với việc sử dụng phương tiện và giao phương tiện không an toàn cho người khác lưu hành.

"Việc ghi lại được hình ảnh vi phạm và sử dụng hình ảnh đúng pháp luật là rất tốt. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ danh tính người cung cấp và xác minh nguồn tin. Việc "phạt nguội" thực tế triển khai rất hiệu quả. Xử lý được vấn đề này có tính giáo dục và răn đe rất lớn, giảm áp lực cho lực lượng CSGT; phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước trong về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đảm bảo an toàn xã hội", luật sư Trương Thanh Đức nói.

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đưa ra đề xuất sẽ có cơ chế trả tiền cho người dân, mua lại các hình ảnh, video clip vi phạm giao thông để "phạt nguội". Theo đó, người dân có thể gửi video clip tự quay hay clip từ camera hành trình trên xe mình tới Cục CSGT. Nếu xử phạt được người vi phạm, người ghi hình sẽ được trả một phần trong số tiền đó.

Ngoài hình ảnh do người dân cung cấp, Chính phủ đã có đề án 165 về việc lắp đặt hệ thống camera trên tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm tại Hà Nội và TP. HCM. Mọi việc xử phạt sẽ được xử lý bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo xử phạt nghiêm minh.

Từ năm 2020, người dân có thể nộp phạt qua Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Cảnh sát giao thông. Việc trả lại giấy tờ đã có dịch vụ bưu chính công ích.

(Theo Trí Thức Trẻ)