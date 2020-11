Bộ Thông tin và Truyền thông có Thứ trưởng 37 tuổi

Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.

"Hôm nay là ngày vui của cả ngành TT&TT, đặc biệt là giới CNTT, bởi đã rất lâu, Bộ TT&TT mới có một Thứ trưởng xuất phát từ dân CNTT", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ như vậy tại lễ công bố Quyết định số 1818/QĐ-TTg của Thủ tướng diễn ra chiều 17/11.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983, là cựu học sinh khối phổ thông chuyên Toán - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Khi đang là sinh viên, ông Dũng đã nhận được học bổng toàn phần để theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học NTU (Singapore). Ông cũng là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2010 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhận quyết định bổ nhiệm từ lãnh đạo Bộ TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt

Trong suốt quá trình 13 năm công tác tại Bộ TT&TT (trước đó là Bộ Bưu chính, Viễn thông), ông Dũng lần lượt trải qua các vị trí: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, hàm Trưởng phòng, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Cục trưởng Cục Tin học hoá.

Ông Dũng đã tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam. Trong đó, tiêu biểu là Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ông Dũng cũng là người tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và giúp Việt Nam tăng 50 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu về an toàn thông tin trong giai đoạn 2017-2019.

Thứ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam hiện nay

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng hiện là Thứ trưởng 8X duy nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong lịch sử Bộ TT&TT, chưa khi nào Ban cán sự Đảng có đủ 3 thế hệ 6X, 7X và 8X như hiện nay. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ đối với Bộ TT&TT, lãnh đạo Bộ và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng có nhiều khát vọng cống hiến". Ảnh: Trọng Đạt

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, đây là một cán bộ trẻ, phẩm chất tốt, có nhiều khát vọng cống hiến, học giỏi và được đào tạo bài bản.

Bởi có tuổi đời còn trẻ, nhiều người sẽ kỳ vọng, bản thân tân Thứ trưởng cần phải thể hiện tốt hơn nữa để đáp ứng lại sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ.

Nhiều bộ, ngành đang coi chuyển đổi số như một lời giải để thúc đẩy lĩnh vực của mình. Với nhiệm vụ dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, trách nhiệm của Bộ TT&TT và Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng vì thế sẽ rất lớn.

Người làm lãnh đạo và bài học về tinh thần phụng sự

Chia sẻ tại lễ bổ nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, người làm lãnh đạo phải có phẩm chất, hay cái đức lớn. Cái đức trong thời đại mới là người có khát vọng, tinh thần phụng sự, dám hy sinh thân mình vì sự phát triển của đất nước.

Ngoài cái đức lớn, người lãnh đạo phải có những thành tựu xuất sắc có thể nhìn thấy được. Đó là tạo cho ngành, cho lĩnh vực mình quản lý sự phát triển đột phá, thông qua những giải pháp biến việc khó thành việc dễ, giúp đất nước mình đi nhanh hơn các nước khác và thay đổi được thứ hạng Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và bài học về người làm lãnh đạo. Ảnh: Trọng Đạt

Thông qua công việc của mình, người lãnh đạo phải có uy tín trong giới, từ đó huy động được các nguồn lực khác trong xã hội nhằm xây dựng hệ thống của ngành trong toàn quốc.

Các đơn vị trong Bộ cũng cần mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ, ủng hộ những cán bộ có tinh thần làm việc vì dân, vì nước, từ đó giúp nhân viên phát triển và tạo ra được đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Gửi gắm kỳ vọng vào tân Thứ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu phải làm rõ và đặt mục tiêu cao hơn cho lĩnh vực CNTT bởi ngành này sẽ góp phần làm tăng tốc độ phát triển đất nước. Bộ trưởng cũng muốn Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phải tìm ra những giải pháp độc đáo để đất nước phát triển nhanh, tìm ra cách tiếp cận để biến việc khó thành việc dễ.

Tân Thứ trưởng Bộ TT&TT - Nguyễn Huy Dũng. Ảnh: Trọng Đạt

Tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã chia sẻ một câu nói tâm đắc: “Người làm việc công lúc nào cũng phải như đang mổ con cá nhỏ, như đang cõng một hòn đá to”. Nghĩa là người làm quản lý phải luôn thận trọng, tỉ mỉ từng chi tiết và phải gánh trên vai một trọng trách nặng nề.

Thứ trưởng tuổi 37 cho biết đã hiểu rõ về trách nhiệm phụng sự và có niềm tin sâu sắc về sứ mệnh dùng công nghệ để đưa Việt Nam trở nên hùng cường, thịnh vượng. Ông cam kết sẽ làm việc với tinh thần một lòng một dạ vì sứ mệnh đưa công nghệ vào mọi ngõ ngách của cuộc sống và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ công nghệ.

Trọng Đạt