Đường dây đánh bạc hàng chục tỷ của cựu sinh viên công nghệ thông tin

Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 17 bị can khác về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Cơ quan công an cho biết đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, quy mô lớn. Mỗi tháng, tổng thu nhập của họ có thể lên tới 10 tỷ đồng .

Đường dây đánh bạc hoạt động ra sao?

Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2019, Nguyễn Minh Thành nhận thấy nhiều người thích chơi đánh bài qua mạng nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Thành lên mạng tìm mua một mã nguồn trò chơi rồi thuê 2 thanh niên tại Hà Nội cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm và lấy tên là SOCVIP.

Đồng thời, bị can cũng thuê nhiều thanh niên khác để thực hiện các công việc như chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội; quản lý phần mềm trên các nền tảng điện thoại, may tính hay quản lý các đại lý thanh toán.

Số xe sang bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa SOCVIP vào hoạt động. Tháng 2 năm nay, Thành đổi tên trò chơi thành SUMVIP và mở thêm một trò chơi có tên VUACLUB, hoạt động với mô hình tương tự.

Để tham gia đánh bạc, người chơi sẽ nạp tiền để mua SUM và VUA (các đơn vị tiền ảo trong trong trò chơi) bằng phương thức nạp thẻ viễn thông hoặc thanh toán ví điện tử. Dòng tiền này được Thành chuyển sang tiền mặt bằng 2 cách: chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt hoặc chuyển thành các mã rút tiền rồi cử người đi rút tại cây ATM.

Công việc chuyển tiền, rút tiền được giao cho các bị can có vai trò nhất định trong đường dây.

Đối với số tiền trong ví điện tử, Thành cho giữ lại và dùng để thanh toán cho những người thắng bạc. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4700 tài khoản ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho người chơi.

Thu lợi gần 10 tỷ đồng mỗi tháng

Rạng sáng 18/8, Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) và Hoàng Văn Trọng (17 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ) đi rút tiền thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra hành chính rồi đưa về trụ sở để làm việc.

Nguyễn Minh Thành. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ Thành cùng những người liên quan trong đường dây đánh bạc, thu giữ gần 10 tỷ đồng , 13 ôtô, hơn 21.000 thẻ sim điện thoại cùng tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng cũng ra thông báo về việc phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng và kê biên 6 căn hộ là tài sản của nhóm đánh bạc trong vụ án.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận từng là sinh viên công nghệ thông tin, học về lập trình tại một trường đại học trong 6 tháng trước khi nghỉ học để kinh doanh cá nhân.

Đường dây do Thành cầm đầu được chia thành 160 đại lý cấp 1 và cấp 2, phụ trách việc mua bán, đổi thưởng cho người chơi. Lợi nhuận kiếm được sẽ được chia đều cho các thành viên trong nhóm.

Những ngày đầu hoạt động, Thành cho biết cả nhóm kiếm chưa tới 100 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ tháng 6 tới tháng 8 năm nay, doanh thu từ các trò chơi tăng đột biến, lên tới gần 10 tỷ đồng mỗi tháng.

(Theo Zing)

