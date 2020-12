Các dịch vụ của Alphabet như Google, Gmail, YouTube đều dính lỗi hệ thống 503, khiến việc truy cập gặp nhiều khó khăn.

Theo phản ánh của nhiều người dùng Alphabet trên toàn cầu, các dịch vụ phổ biến như tìm kiếm Google, Gmail, YouTube… đều đang gặp sự cố. Đỉnh điểm vào 19h ngày 14/12, trên website chuyên theo dõi dịch vụ Internet DownDetector, có tới hơn 100.000 lượt báo cáo sự cố.

Google, Gmail, YouTube sập trên toàn cầu

Khi truy cập YouTube, Gmail hay các sản phẩm khác của Alphabet, người dùng sẽ nhìn thấy thông báo “Đã xảy ra sự cố với máy chủ [503]” hoặc “Gmail tạm thời không thể truy cập Danh bạ của bạn. Bạn có thể gặp sự cố trong khi điều này tiếp diễn”. Tính năng gửi tin nhắn không hoạt động. Theo Bloomberg, sự cố ghi nhận tại Mỹ, Anh, châu Âu. Tại Việt Nam, người dùng cũng gặp hiện tượng trên.

Gián đoạn dịch vụ không phải điều hiếm gặp với bất kỳ website hay nhà cung cấp nào. Những công ty lớn như Google, Apple, Amazon, Microsoft hay Facebook đều từng trải qua sự cố này do lỗi máy chủ tạm thời hoặc do lỗi của nhân viên. Dù vậy, sự cố với Alphabet được đánh giá là nghiêm trọng do ảnh hưởng trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Trên trang tổng quan trạng thái Google, tất cả dịch vụ đều ngừng hoạt động.

Trên Twitter, tài khoản YouTube chính thức thông báo đã nhận thức được vấn đề và đang điều tra. YouTube sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới. Google Drive, Google Maps hay sản phẩm nhà thông minh như Nest đều gặp vấn đề.

Trên DownDetector, người dùng cũng báo cáo sự cố khi chơi game Pokemon Go, nhiều khả năng là do mọi người dùng tài khoản Google để đăng nhập vào trò chơi.

Du Lam (Theo Bloomberg)