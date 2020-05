Hơn 10 ngày nữa tuyến cáp quang biển AAG được sửa xong

Thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam cho hay, tuyến cáp biển này đã tiếp tục gặp sự cố vào ngày 14/5/2020, gây ảnh hưởng chất lượng dịch vụ Internet quốc tế trên tuyến. Nguyên nhân được xác định là do lỗi cáp trên nhánh S1H, đoạn kết nối từ Việt Nam đi Hong Kong, với vị trí cách trạm cập bờ Vũng Tàu 107,7 km.

Trước đó, vào 20h20 ngày 2/4/2020, tuyến AAG cũng đã xảy ra sự cố trên nhánh S1 kết nối từ Việt Nam đi Hong Kong (Trung Quốc) khiến toàn bộ lưu lượng đường truyền đi qua hướng này bị mất. Sự cố này đã được khắc phục xong vào ngày 21/4/2020.

Tuyến cáp quang biển quốc tế Asia America Gateway (AAG) có chiều dài 20.191km, kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ. Tuyến cáp này được đưa vào khai thác từ tháng 11/2009, đi qua Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam (nhánh cáp rẽ vào Việt Nam dài 314km, điểm cập bờ tại Vũng Tàu), Brunei, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và Hoa Kỳ (Guam, Hawaii và California).

Chia sẻ với ICTnews ngày 20/5/2020, đại diện một ISP cho biết, đối tác quốc tế đã thông báo kế hoạch khắc phục sự cố ngày 14/5 trên tuyến cáp AAG. Theo đó, dự kiến tàu sửa cáp sẽ đến vị trí cáp lỗi vào 15h ngày 28/5/2020. Mối hàn cuối cùng sẽ được hoàn thành vào 9h ngày 1/6/2020 và công việc sửa chữa cáp sẽ hoàn tất vào 9h ngày 2/6/2020.

Nhận định về ảnh hưởng của sự cố xảy ra ngày 14/5 vừa qua trên tuyến cáp AAG, ông Vũ Thế Bình, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phân tích, sau giai đoạn thực hiện cách ly xã hội, nhu cầu sử dụng dịch vụ và ứng dụng trực tuyến đã trở lại bình thường từ đầu tháng 5/2020, khi các hoạt động kinh tế, xã hội, học tập trở lại trạng thái bình thường trong nội địa. Do đó, sự cố gián đoạn trở lại của tuyến cáp AAG từ hôm 14/5 mặc dù có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet đi quốc tế song mức độ ảnh hưởng thấp hơn nhiều so với việc gián đoạn từ ngày 2/4 đến 21/4/2020 trước đó.

“Cũng như các lần AAG gặp sự cố trước đó, lần này người dùng dịch vụ băng rộng di động sẽ là đối tượng cảm nhận nhanh nhất các vấn đề về chất lượng dịch vụ, do tổng lưu lượng dữ liệu 3G, 4G chiếm tỷ trọng lớn nhất”, ông Bình đánh giá.