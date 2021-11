Livestream để giới thiệu địa điểm du lịch ở Ninh Bình

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã phát triển hình thức du lịch trải nghiệm qua các nền tảng công nghệ như livestream trên Facebook

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc phát triển du lịch tại Ninh Bình. Nhiều hoạt động cũng như các địa điểm tham quan du lịch của tỉnh phải ngừng hoạt động, kéo theo đó là lượng khách giảm rất nhiều so với trước đây. Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 8 tháng đầu năm 2021 tỉnh đón 925,7 nghìn lượt, giảm 50,4% so với 8 tháng năm 2020; trong đó, khách trong nước đạt 912,3 nghìn lượt, giảm 46%; khách quốc tế 13,4 nghìn lượt, giảm 92,3%. Doanh thu du lịch trong 8 tháng đạt trên 588,6 tỷ đồng, giảm 44,7% so với cùng kỳ.

Cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình - (Nguồn ảnh: Internet)

Nhằm thích nghi với hoàn cảnh hiện nay, du lịch trực tuyến được Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình xem là một phương án phù hợp để giới thiệu du lịch tỉnh nhà. Chính vì thế từ ngày 19/9 đến 26/12/2021, Ninh Bình đã chính thức giới thiệu các tour du lịch trực tuyến để quảng bá các danh lam thắng cảnh, các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trên trang Facebook Trung tâm xúc tiến du lịch Ninh Bình, các hướng dẫn viên tại khu di tích lịch sử hay các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch sẽ tiến hành livestream để giới thiệu các tour du lịch trực tuyến đến các du khách trên cả nước.

Trong chương trình đầu tiên ngành du lịch đã chọn livestream “Khám phá cố đô Hoa Lư” để giới thiệu khu di tích lịch sử này của tỉnh nhà. Chương trình đã thu hút rất nhiều lượt xem cũng như lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Sau tour khám phá cố đô ở trên, hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng ở Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, khu du lịch Tràng An, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Nhà thờ đá Phát Diệm… cũng sẽ được giới thiệu. Đặc biệt các món ăn ngon, đặc sản như miến lươn, mắm tép Gia Viễn, nem chua Yên Mạc, dê ủ trấu, các rô Tổng Trường… đều xuất hiện trong các tour du lịch trực tuyến này.

Thông qua hình thức trải nghiệm thực tế của nhân vật và hướng dẫn viên tại điểm đến sẽ giúp du khách cảm nhận và khám phá vẻ đẹp nổi bật về lịch sử, cảnh quan, con người của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Và bên cạnh thông tin về điểm du lịch, người xem cũng có thể tương tác với hướng dẫn viên qua trang Facebook của Trung tâm, tại đó các thắc mắc liên quan đến các vấn đề về du lịch của tỉnh Ninh Bình cũng sẽ được giải đáp.

Có thể nói việc lựa chọn hình thức tổ chức các tour du lịch trực tuyến của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình là một hành động kịp thời và bắt kịp xu hướng trên thế giới hiện nay. Với việc ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân không thể đi tham quan hay du lịch các nơi yêu thích, Ninh Bình đã chọn cách đưa các địa điểm này đến tận nhà cho họ, thông qua mạng xã hội Facebook.

Theo đại diện Trung tâm cho biết trên các phương tiện truyền thông, trước hoàn cảnh khó khăn về dịch bệnh, bắt buộc ngành du lịch Ninh Bình và các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp làm du lịch trong tỉnh phải làm mới mình, tự thay đổi để thích nghi với tình hình mới. Bên cạnh đó, với việc giới thiệu các tour trực tuyến, Ninh Bình cũng mong muốn rằng khi dịch bệnh được kiểm soát, du khách sẽ chọn các địa điểm du lịch của tỉnh làm điểm đến đầu tiên cho mình.

Ngoài ra, việc lựa chọn các nền tảng số để giới thiệu và quảng bá du lịch cho tỉnh nhà cho thấy Ninh Bình đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiến hành chuyển đổi số cho ngành du lịch của tỉnh nhà. Thay vì giới thiệu thủ công từ các tờ rơi, áp phích, giờ đây các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh hay các địa điểm du lịch của tỉnh được giới thiệu online trên các nền tảng. Việc giới thiệu này giúp du lịch Ninh Bình được quảng bá rộng ra khắp cả nước, bên cạnh đó du khách từ các tỉnh thành cũng có cơ hội hiểu rõ hơn về các địa điểm du lịch của tỉnh, để khi họ tiến hành tới tham quan không còn bỡ ngỡ như trước đây.

Lê Mỹ