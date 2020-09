Netflix đã cắt bỏ đoạn phim có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam

Netflix đã gỡ bỏ đoạn trong phim “Put your head on my shoulder” (Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta) có thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam.