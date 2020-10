Học sinh Việt Nam giành giải Ba quốc tế thi viết thư UPU lần thứ 49

Học sinh Phan Hoàng Phương Nhi đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mang về cho Việt Nam giải Ba cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 – năm 2020. Đây là lần thứ 15 học sinh Việt đạt giải quốc tế cuộc thi này.

Viết thư quốc tế là cuộc thi được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức hằng năm cho thanh thiếu niên từ 9 -15 tuổi trên toàn thế giới.

Cuộc thi hướng tới việc giúp các thanh thiếu niên tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình với những vấn đề này; bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới. Cuộc thi cũng là dịp để các em trau dồi tư duy và khả năng viết văn, là dịp hiểu biết thêm về vai trò của bưu chính trong đời sống xã hội.

Mỗi năm cuộc thi có một chủ đề khác nhau. Trong năm 2020, năm thứ 49 cuộc thi được tổ chức và là năm thứ 32 học sinh Việt Nam tham gia, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Write a message to an adult about the world we live in” (Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống).

Kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020 được công bố đúng dịp kỷ niệm Ngày Bưu chính thế giới 9/10 (Ảnh chụp website upu.int)

Trên website của Liên minh Bưu chính Thế giới (upu.int), cơ quan bưu chính của Liên hợp quốc vừa cho biết, trong một buổi lễ ảo được tổ chức vào ngày 9/10 để kỷ niệm Ngày Bưu chính Thế giới, kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 – năm 2020 đã được công bố.

Theo đó, ông Bishar A. Hussein, Tổng Giám đốc UPU đã tuyên bố cô bé 11 tuổi Volga Valchkevich đến từ Belarus là người giành Huy chương Vàng (giải Nhất) trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm nay với bức thư chia sẻ những bài học mà cô đã học được từ người ông quá cố của mình. Huy chương Bạc (giải Nhì) và Huy chương Đồng (giải Ba) lần lượt thuộc về Jana Popovska, 12 tuổi đến từ Bắc Macedonia và Phan Hoàng Phương Nhi, 13 tuổi đến từ Việt Nam.

Ông Bishar A. Hussein nhận xét, mỗi bức thư đều chứa đựng một tia sáng đổi mới và sáng tạo. Tia sáng đổi mới và sáng tạo đó tồn tại trong mỗi trẻ em và cách các em nhìn thế giới. “Đó là một tia sáng mời gọi chúng tôi lắng nghe kỹ và chú ý. Những người chiến thắng cuộc thi viết thư năm nay cũng thế”, vị Giám đốc UPU chia sẻ.

Học sinh Phan Hoàng Phương Nhi đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế vừa mang về cho Việt Nam thêm một giải Ba cuộc thi viết thư quốc tế UPU (Ảnh: Quốc Bảo)

Trước đó, như ICTnews đã đưa tin, ngày 26/6, Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 – năm 2020 tại Việt Nam đã trao giải Nhất quốc gia cho em Phan Hoàng Phương Nhi, học sinh trường Trường THCS Duy Tân, An Tựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo nhận xét của Ban Giám khảo, chủ nhân của bức thư đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49 đã đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường, về sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của một người phụ nữ giản dị làm một công việc giản dị. Thông qua bức thư, những việc tử tế được tôn vinh. Hơn thế nữa, hình ảnh con người với những nét văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam cũng được giới thiệu tới bạn bè thế giới. Bức thư của em Phan Hoàng Phương Nhi có cách thể hiện độc đáo, gần gũi như câu chuyện kể của một cô học trò hồn nhiên, chân thành và sâu sức.

Sau lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020 tại Việt Nam, bức thư của em Phan Hoàng Phương Nhi đang được Ban tổ chức quốc gia dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh gửi tới trụ sở Liên minh Bưu chính thế giới tại Bern, Thụy Sĩ để đại diện cho thiếu nhi Việt Nam dự thi quốc tế.

Với việc học sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thị Phương Nhi giành giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49, sau hơn 30 năm tổ chức cho học sinh cả nước tham gia, Việt Nam đã có 15 học sinh đoạt giải quốc tế thi viết thư UPU, với 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Học sinh Đà Nẵng Hồ Thị Hiếu Hiền và học sinh Hải Dương Nguyễn Thị Thu Trang đã mang về cho Việt Nam 2 giải Nhất thi viết thư quốc tế lần lượt tại UPU 39 – năm 2009 và UPU 46 – năm 2016.

Vân Anh