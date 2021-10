'Siết' hoạt động cờ bạc trực tuyến phi pháp: Cần chế tài đủ mạnh

Theo chuyên gia, pháp luật Thuế là chưa đủ để kiểm soát hoạt động cá cược bất hợp pháp và các chế tài xử lý vi phạm còn chưa đủ tính răn đe, so với mức lợi nhuận mà người phạm tội nhận được.

Tội phạm cờ bạc ngày càng tăng

Theo thông tin mới nhất, công an huyện H.Krông Năng (Đắk Lắk) đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn huyện này. Ngày 16/10, đơn vị đã khởi tố các bị can (trú ở các huyện Krông Năng, Krông Pắk và Ea Kar, Đắk Lắk) về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk triệu tập xử lý (Ảnh: T.X)

Theo điều tra ban đầu, Văn Chín (39 tuổi, trú xã Tam Giang, H.Krông Năng) cầm đầu đường dây cá độ. Trước khi bị bắt giữ, Chín liên lạc với một người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ở TP.HCM mua 2 tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet rồi về giao lại 1 tài khoản cho Phan Anh Quân (31 tuổi, trú H.Krông Năng) quản lý. Còn lại 1 tài khoản được Chín chia nhỏ làm 26 tài khoản con và giao cho các đối tượng trong đường dây để tham gia cá độ bóng đá với các con bạc. Trung bình mỗi ngày, đường dây này giao dịch cá độ bóng đá trên 2 tỷ đồng.

Hay trước đó, ngày 19/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt đột kích, tiến hành bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tang vật thu giữ gồm: 4 xe ô tô các loại, 24 điện thoại di động, 3 USB lưu trữ dữ liệu giao dịch của các tài khoản cá độ bóng đá và tiến hành phong tỏa nhiều tài khoản khác.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã xác định lượng tiền các đối tượng giao dịch mỗi ngày khoảng 3 tỷ đồng và kể từ ngày 1/7/2021 đến thời điểm bị triệt phá, ước tính khoảng trên 200 tỷ đồng.

Trao đổi trên báo chí, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đánh giá: “Đây là đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet qua hệ thống trang web quốc tế với quy mô lớn, hoạt động rất tinh vi, chặt chẽ, liên tuyến, liên tỉnh, xuyên Quốc gia. Các đối tượng tham gia đường dây này được xác định là rất nguy hiểm, cộm cán. Căn cứ vào tính chất, mức độ, Công an tỉnh Hà Giang đã lập chuyên án trinh sát VA-125B và triệt phá thành công đường dây tội phạm này”.

“Siết” chế tài xử lý

Vừa qua, theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá, Bộ Tài chính đề nghị sẽ mở rộng 27 giải đấu bóng quốc tế lớn mà người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có thể tham gia cá cược. Đây cũng là quy định quan trọng mở hành lang cho việc quản lý định danh và dòng tiền từ hoạt động cá cược bóng đá đang khá phổ biến.

Hiện nay, các chế tài xử lý vi phạm về cờ bạc chưa đủ tính răn đe so với mức lợi nhuận mà người phạm tội nhận được. (Ảnh minh hoạ)

Trao đổi về vấn đề này với Diễn đàn Doanh nghiệp, TS. Đoàn Trung Sơn, Chuyên gia an ninh mạng cho rằng, mặc dù việc hợp pháp hóa cá cược bóng đá là cơ sở để cơ quan thuế thu thuế cho ngân sách nhà nước, nhưng việc hợp pháp hóa không phải với mục đích chính để Nhà nước thu được càng nhiều tiền càng tốt. Điểm mấu chốt là Nhà nước muốn hướng tới minh bạch hóa các hoạt động này, nhằm bình ổn trật tự xã hội. Vì vậy, việc quản lý thuế từ hoạt động này sẽ được quản lý như đối với kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác.

Như vậy, việc có đẩy lùi được cá độ bóng đá bất hợp pháp hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Hành lang pháp lý, mô hình cá cược được kiểm soát và đánh thuế có đủ sức hấp dẫn người chơi hay không. Đặc biệt, việc triệt phá các đường dây cá độ bất hợp pháp, xử lý theo quy định của pháp luật và hình thức xử phạt có đủ tính răn đe hay không?

“Về vấn đề thuế, thuế cho cá cược bóng đá là thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu chúng ta thu được khoản này sẽ giúp mở rộng nguồn thuế mới cho ngân sách, thuế suất đối với dịch vụ cá cược là tương đối cao. Người chơi thắng thì cũng thu được thuế thu nhập cá nhân từ trò chơi có thưởng và hiện nay thuế suất là 10%. Do đó, khi được đặt trong sự quản lý, có thể hạn chế việc chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp. Thực tế hiện nay nhà nước không thu được đồng thuế nào từ các hoạt động này.

Bên cạnh đó, rửa tiền cũng sẽ phát triển qua cá cược bóng đá nếu chúng ta không hoàn thiện pháp luật và đầu tư công nghệ để quản lý chặt chẽ. Với quan điểm cá nhân tôi, pháp luật thuế là chưa đủ để kiểm soát hoạt động cá cược bất hợp pháp và tiến tới kiểm soát đánh bạc bằng công nghệ. Việc tạo sân chơi minh bạch hấp dẫn mới dần loại bỏ triệt để được việc tổ chức và tham gia đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp”, TS. Đoàn Trung Sơn phân tích.

Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự 2015 đã có nhiều tiến bộ, minh bạch và dễ hiểu, dễ áp dụng hơn so với các quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 và sửa đổi năm 2009. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc hiện nay cũng còn rất nhiều vướng mắc và nhiều quan điểm khác nhau, không thống nhất trong việc áp dụng. Các chế tài xử lý vi phạm về cờ bạc chưa đủ tính răn đe so với mức lợi nhuận mà người phạm tội nhận được. Do đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những hướng dẫn cụ thể hơn, đồng thời, phải tăng mức xử phạt nhằm đạt được hiệu quả răn đe đối với người phạm tội. Nếu thiếu công cụ kiểm tra, giám sát, cũng như chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe sẽ làm cho tội phạm mạng ngày càng hoạt động mạnh, tinh vi và xảo quyệt hơn.

Cũng theo vị chuyên gia, khi xử lý các đối tượng trong đường dây đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, cơ quan chức năng chủ yếu xử lý các đối tượng mua tài khoản để mở tổng đại lý và các đối tượng đại lý cấp một, cấp hai. Về mức xử phạt, hệ lụy của tội phạm đánh bạc nói chung rõ ràng để lại hậu quả rất lớn, nhưng theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt cao nhất của tội đánh bạc chỉ 7 năm tù.

Đối với người tham gia, các ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đồng thời hoàn thiện pháp lý việc tổ chức cá cược trực tuyến và hình thành các sân chơi công bằng, bình đẳng đủ sức hấp dẫn mọi người tham gia.

Đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông cần kiểm soát và ngăn chặn các đường kết nối tới các chương trình cá cược có máy chủ đặt tại nước ngoài, để người chơi không thể thực hiện việc đánh bạc trực tuyến phi pháp. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền phục vụ tổ chức trò chơi cá cược.

(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)