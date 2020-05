Thế giới hơn 312.000 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ Covid-19 tái bùng phát

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), virus corona chủng mới đã tấn công 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 4,7 triệu người và khiến ít nhất 312.221 trường hợp trong số đó thiệt mạng. Tuy nhiên, thế giới cũng chứng kiến hơn 1,8 triệu bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục sau điều trị.

WHO cảnh báo các nước đề phòng nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 lần hai. Ảnh: AP

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới đã chấm dứt hoặc nới lỏng các biện pháp phong tỏa khi tình hình dịch trong nước có dấu hiệu ổn định. Tại châu Âu, một trong các tâm chấn của đại dịch Covid-19 toàn cầu, các bãi biển đã bắt đầu tái mở cửa đúng vào đợt nắng nóng đầu tiên. Châu lục này cũng đang chuẩn bị cho các trận đấu đầu tiên thuộc giải Vô địch bóng đá quốc gia Đức (Bundesliga) quay trở lại sau hơn một tháng phải tạm dừng.

Tuy nhiên, WHO cảnh báo những quốc gia nói trên nên thận trọng, coi đây là "thời điểm để chuẩn bị, chứ không phải để ăn mừng" nhằm tránh nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới vào mùa đông tới đây.

Trung Quốc đối mặt thách thức lớn vì nguy cơ bùng phát dịch hai

Tiến sĩ Chung Nam Sơn, nhà dịch tễ học nổi tiếng đang giữ vai trò cố vấn y tế cấp cao cho Chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19 cho biết, nước này vẫn đang đối mặt với thách thức lớn từ nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm virus corona chủng mới lần thứ hai vì thiếu miễn dịch.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, ông Chung thừa nhận, nhà chức trách đại lục không nên tự mãn trước những thành công bước đầu trong công tác dập dịch. Sau khi tuyên bố không chế được dịch thành công, Bắc Kinh đã cho nới lỏng các biện pháp phong tỏa toàn quốc hồi tháng trước. Một số trường học và doanh nghiệp trên khắp cả nước đã được phép mở cửa trở lại.

Song, trước sự gia tăng trở lại các ca nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng ở một số địa phương, nhà chức trách Trung Quốc đã phải cho phong tỏa thành phố gần 11 triệu dân Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang hồi cuối tháng 4 và đang áp dụng biện pháp tương tự với thành phố Thư Lan, thuộc tỉnh Cát Lâm, giáp biên giới Triều Tiên.

Tính đến sáng ngày 17/5, Trung Quốc đã bị Ấn Độ soán ngôi vùng dịch lớn nhất châu Á, với tổng số ca mắc Covid-19 là 82.941 người, tăng 8 người so với một ngày trước đó và tổng số ca tử vong giữ nguyên trong nhiều ngày qua là 4.633 người.

Italia thận trọng nới lỏng phong tỏa

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố, nước này cần phải thận trọng tái mở nền kinh tế đất nước, có tính toán đến rủi ro của việc trỗi dậy đường cong dịch bệnh một lần nữa. Phát biểu của ông Conte được đưa ra khi các quan chức y tế Italia thông báo, nước này có thêm 153 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 16/5, mức thấp nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm dập dịch hồi tháng 3.

Nhà chức trách địa phương đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế và dự kiến sẽ tiếp tục làm điều này vào đầu tuần tới. Các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và khách sạn được khuyến nghị phải kiểm tra thân nhiệt khách hàng, yêu cầu họ đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội nhằm phòng chống sự lây lan của virus corona chủng mới. Ông Conte thông báo, Italia cũng sẽ dỡ bỏ lệnh giới hạn đi lại đối với những du khách xuất phát từ các nước châu Âu vào ngày 3/6.

Italia hiện là một trong những "điểm nóng" về dịch Covid-19 với gần 225.000 ca dương tính với virus corona chủng mới và ít nhất 31.763 bệnh nhân trong số đó đã thiệt mạng.

Barack Obama chỉ trích các quan chức Mỹ về cách ứng phó dịch

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/5 bất ngờ lên tiếng chỉ trích một số quan chức có nhiệm vụ giám sát cuộc chiến chống Covid-19 của nước này.

Theo AP, phát biểu trước các sinh viên mới tốt nghiệp trong một sự kiện phát sóng trực tiếp 2 giờ đồng hồ trên cả YouTube, Facebook và Twitter, ông Obama nhấn mạnh, dịch Covid-19 cho thấy nhiều quan chức Mỹ "thậm chí còn không cố tỏ ra chịu trách nhiệm" về cách ứng phó với cuộc khủng hoảng do virus corona chủng mới gây ra.

Ông Obama không đề cập đến tên của Tổng thống Donald Trump hay bất kỳ quan chức liên bang hoặc tiểu bang nào của Mỹ. Song, các phát biểu mới của cựu tổng thống dường như đã cho thấy sự không hài lòng của ông đối với những gì Washington đang làm để phòng chống dịch bệnh.

Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19, với tổng số ca nhiễm (hơn 1,5 triệu người) và tổng số ca tử vong (89.451 người) đều cao nhất thế giới, tính đến hết ngày 16/5.

Các tin đáng chú ý khác về dịch Covid-19:

- Nepal ghi nhận ca tử vong vì virus corona chủng mới đầu tiên của nước này cuối ngày 16/5. Nạn nhân là một phụ nữ 29 tuổi, mới sinh con gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại quốc gia này là 281 người.

- Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson cho biết, các học sinh và thành viên gia đình các em sẽ được xét nghiệm Covid-19 nếu có triệu chứng bệnh. Tuyên bố này nhằm trấn an các bậc phụ huynh cũng như các tổ chức hoạt động xã hội vì trẻ em khi một số trường học ở đảo quốc sương mù sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1/6 tới.

- Chính phủ Tây Ban Nha dự kiến sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19 lần cuối cùng tới cuối tháng 6, khi số ca tử vong hàng ngày vì dịch của nước này đạt mức thấp nhất trong gần 8 tuần qua. Tây Ban Nha hiện là vùng dịch lớn thứ 2 trên thế giới sau Mỹ, với hơn 276.000 người nhiễm virus và 27.563 bệnh nhân đã tử vong.

- Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 16/5 thông báo, nước này sẽ dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới ở thủ đô Budapest từ ngày 18/5 do tình hình dịch bệnh tại đây đã được kiểm soát. Động thái diễn ra 2 tuần sau khi nhà chức trách chấm dứt lệnh phong tỏa nhằm dập dịch ở các khu vực còn lại của nước này.

- Ấn Độ ngày 16/5 lần đầu tiên thông báo có tổng số ca mắc Covid-19 vượt Trung Quốc và trở thành "ổ dịch" lớn nhất châu Á. Tính đến sáng sớm 17/5, nước này ghi nhận 90.398 người dương tính với virus corona chủng mới và 2.862 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong. thông báo tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia này hiện ở mức 85.940 ca, lần đầu tiên vượt số ca mắc bệnh Trung Quốc (82.941 ca), nơi dịch bệnh khởi phát.

- Theo báo Guardian, do không đặt bàn trước, vợ chồng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ban đầu đã bị một quán cà phê nổi tiếng ở thủ đô đô Wellington từ chối phục vụ vì hết chỗ theo quy định giãn cách ngăn Covid-19. Song, quản lý quán sau đó chạy theo để thông báo cho cặp đôi biết họ có thể quay lại vì quán vừa có bàn trống. New Zealand đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ ngày 27/4, nhưng nhiều cửa hàng, doanh nghiệp vẫn chưa tái mở cửa. Quốc gia này hiện ghi nhận 21 ca tử vong trong tổng số 1.498 trường hợp nhiễm Covid-19.

- Nga ngày 16/5 có thêm 119 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng cao nhất kể từ dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng lên 2.537 người. Quốc gia này hiện là vùng dịch lớn thứ 3 trên thế giới với ít nhất 272.043 người dương tính với virus corona chủng mới, tăng 9.200 trường hợp trong vòng 24 giờ qua. Cho đến nay, Nga đã thực hiện hơn 6,6 triệu lượt xét nghiệm Covid-19 và đang theo dõi y tế khoảng 259.000 người.