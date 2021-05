Vụ phát tán clip 'thác loạn' bar Sunny: 3 đối tượng khai thấy cơ hội để tăng truy cập cho website

Nhận thấy vụ bar Sunny có nhiều người quan tâm, nhóm đối tượng đã tải video ở trong phòng hát có 1 nữ giới khiêu dâm nhằm tăng lượng truy cập cho 3 trang website bóng đá.

Chiều 16/5, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phùng Minh Tuấn (SN 1993), Đỗ Thành Đạt (SN 1994) và Đặng Quốc Bình (cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" liên quan đến quán bar Sunny .

Theo cơ quan công an, sau khi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến quán bar - karaoke Sunny ở TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc), trên các trạng mạng xã hội bắt đầu phát tán nhiều video đồi trụy cho rằng là hình ảnh ghi tại quán bar này.

Ngày 10/5, cơ quan công an đã trích xuất được video có tên "HOT - CLIP FULL quán bar Sunny Vĩnh Phúc" và video có tên "Dân chơi thác loạn ở quán hát karaoke.mp4"...

Kết quả trưng cầu giám định xác định, các đoạn clip trên có tính chất khiêu dâm, đồi trụy so với các quy định hiện hành về văn hóa, phòng, chống mại dâm, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội khi bị phát tán.

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" trên không gian mạng.

Đối tượng Đỗ Thành Đạt. Ảnh: CAND.

Tuấn và Bình trong vụ án.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào tháng 9/2020, người có tên là N.V.T. (trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã được thuê tạo lập, quản trị 3 website với mục đích để đưa thông tin, tin tức, nội dung "soi kèo" bóng đá, lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng các giải bóng đá châu Âu, thế giới, Việt Nam.

Đến đầu tháng 5/2021, các đối tượng Tuấn, Đạt và Bình (nhân viên của N. V. T.) biết được tình hình dịch bệnh bùng phát tại Vĩnh Phúc có liên quan đến hoạt động của quán bar - karaoke Sunny và nhận thấy đây là cơ hội để tăng lượng truy cập vào 3 trang web trên nên đã tìm và tải một đoạn video ở trong phòng hát có nữ giới không mặc đồ, có hành vi khiêu dâm với một nam giới.

Sau đó, các đối tượng này đã đăng tải clip lên 3 trang web trên nhằm gây sự chú ý, tò mò, thu hút người xem truy cập vào trang website do đối tượng quản lý.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Bar Sunny hiện đã bị rút giấy phép kinh doanh.

Liên quan đến quán bar Sunny, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố thêm vụ án "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây ra hậu quả nghiêm trọng" theo điều 295 bộ luật Hình sự.

Hôm 6/5, Phòng Tài chính kế hoạch thuộc UBND thành phố Phúc Yên đã ban hành quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar- karaoke Sunny tại khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng. Chủ cơ sở này là ông Vũ Tiến Thành (SN 1988; người địa phương).

Việc thu hồi giấy phép được thực hiện theo đề nghị của Công an thành phố Phúc Yên vì cơ sở này đã sử dụng số lượng lao động không đúng với giấy phép, vượt quá 19 người trong quá trình hoạt động.

Quán bar Sunny là nơi đoàn chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 đến hát hò, 6 nhân viên quán đã bị lây nhiễm khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phức tạp hơn. Đến nay, hai cán bộ Công an thành phố Phúc Yên đã bị đình chỉ công tác liên quan đến công tác quản lý tại bar này.

