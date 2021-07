Xử lý nghiêm các vụ tung tin giả, không chấp hành quy định cách ly

Một nam thanh niên trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

L.Q.B làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã cùng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành triệu tập và lập biên bản xử phạt hành chính đối với một nam thanh niên trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Lúc 21 giờ 58 ngày 21/7, L.Q.B (sinh năm 1989, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) sử dụng trang mạng Facebook cá nhân của mình có tên “Bao An” để đăng tải thông tin trong nhóm “Làng An Xá” với nội dung: “Thông tin nhanh có ca nhiễm tên Đức ở Mai Thủy đã có kết quả xét nghiệm ban đầu Dương tính với Covid-19. Mọi người trong làng cẩn thận đi đường nhé. Hạn chế tập trung và đi vào các khu vực lân cận trên”.

Nội dung này sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận. Cuối ngày 21/7, chủ tài khoản Facebook này cũng đã xóa nội dung bài viết trên.

Ngay khi phát hiện bài viết đăng tải, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình để xác minh nội dung thông tin mà trang Facebook Bao An đã đăng tải.

Kết quả xác minh cho thấy tại thời điểm L.Q.B đăng thông tin trên, ngày 21/7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 4 ca tại huyện Minh Hóa và 1 ca tại thành phố Đồng Hới; địa bàn huyện Lệ Thủy chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Người tên Đức có trong bài viết của L.Q.B là trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Quảng Bình và không phải là ca bệnh được ghi nhận trong ngày.

Làm việc với cơ quan chức năng, L.Q.B đã thừa nhận đã đăng tải bài viết trên; chưa tìm hiểu kỹ thông tin nên đã đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Với hành vi sai phạm trên, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.B số tiền 5 triệu đồng.

Tối 22/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định cho biết, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 58 về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Theo thượng tá Đào Thanh Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn, điều tra bước đầu xác định một tài xế xe tải đường dài tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Lào Cai (ghi nhận mắc Covid-19 tại tỉnh Lào Cai vào ngày 13/7/2021) đã không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 11/7, trên đường lái xe tải chở hàng từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Lào Cai, tài xế này đã ghé về nhà ở phường Đập Đá (thị xã An Nhơn), không khai báo y tế, không tự cách ly mà ăn trưa với vợ con và tiếp xúc với nhiều người ở địa phương.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 20/7, vợ của tài xế này dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hoài Bin (36 tuổi, trú ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Công an thị xã Hoài Nhơn, ngày 19/7, Trần Hoài Bin có đi qua chốt kiểm soát tạm thời phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Tân Mỹ, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn.

Khi thị bị lực lượng chức năng nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, Bin lao vào dùng tay đánh hai lần vào đầu của anh N.M.Đ. đang thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch.

(Theo Vietnam+)