Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vừa có văn bản yêu cầu Netflix thực hiện rà soát, loại bỏ những bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền, pháp luật Việt Nam.

Yêu cầu Netflix loại bỏ phim có nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam

Ngày 25/8/2020, truyền thông và cộng đồng mạng xã hội Việt Nam phát hiện và bất bình trước thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam xuất hiện trong phim “Put your head on my shoulder” (Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - PV) cung cấp trên dịch vụ của Công ty Netflix tại Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, ngày 28/8/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã có văn bản số 1665/PTTH&TTĐT yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tại Việt Nam. Đây là văn bản nhắc nhở lần thứ 2 về vấn đề này mà Cục gửi tới Công ty Netflix.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Công ty Netflix đã không nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam tại công văn số 1330/PTTH&TTĐT ngày 20/7/2020 về việc yêu cầu Công ty Netflix tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam khi cung cấp dịch vụ truyền hình tới người sử dụng.

Tại văn bản số 1665/PTTH&TTĐT, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu Công ty Netflix, ngay khi nhận được văn bản, nghiêm túc thực hiện rà soát, loại bỏ những bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền, pháp luật Việt Nam. Đồng thời cần chấm dứt hiển thị chuyển ngữ tiếng Việt trong các bộ phim, chương trình truyền hình trên kho nội dung của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, nếu trên dịch vụ của Công ty Netflix cung cấp đến người sử dụng tại Việt Nam tiếp tục xuất hiện các nội dung vi phạm pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét các biện pháp phù hợp để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mới đây, Hàn Quốc nghi ngờ Netflix cố tình trốn thuế bằng cách tạo báo cáo thâm hụt tài chính. Được biết, Netflix Hàn Quốc trả khoản phí tư vấn quản lý cực lớn về trụ sở chính của công ty ở Mỹ. Netflix đang bị điều tra tại Hàn Quốc, với cáo buộc trốn thuế nghiêm trọng. Cơ quan Thuế Quốc gia của Hàn Quốc (NTS) đã có chuyến thanh tra văn phòng của Netflix ở Seoul.

Thực tế những nghi ngờ trốn thuế của Netflix đã có từ khá lâu. Năm ngoái, người ta phải đặt nghi vấn khi Netflix đạt lợi nhuận kỷ lục, lên đến 845 triệu USD trong năm 2018, nhưng không phải trả đồng thuế nào ở Mỹ.

Tại Indonesia, các hãng công nghệ Netflix bị đánh thuế VAT 10% trên doanh số. Theo quy định mới, các doanh nghiệp nước ngoài bán sản phẩm, dịch vụ tại Indonesia đạt doanh số ít nhất 600 triệu rupiah (hơn 966 triệu đồng) hoặc có ít nhất 12.000 người dùng truy cập mỗi năm đều phải đóng thuế VAT. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục liên hệ với các doanh nghiệp nước ngoài và số lượng được cấp mã số VAT đối với những sản phẩm điện tử sẽ tăng lên. Người phát ngôn Netflix cho biết sẽ tuân thủ quy định của nước sở tại. “Chính phủ có quyền quyết định với thuế VAT và tại mỗi nước đang hoạt động, Netflix tôn trọng các quy định này”, người phát ngôn Netflix khẳng định.

Netflix là dịch vụ xem phim và show truyền hình phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Dựa trên mô hình thuê bao, người dùng sẽ trả một khoản phí hàng tháng qua tài khoản để có thể truy xuất vào kho phim của Netflix. Trước đó, Netflix đã cho những khách hàng tại Việt Nam dùng thử miễn phí trong 1 tháng đầu tiên. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam chưa có ý kiến chính thức trên truyền thông liệu Netflix có tuân thủ chính sách về thuế tại Việt Nam hay không.

