ictnews TV LG OLED C9 giành giải thưởng “TV xuất sắc nhất của năm” tại Tech Awards 2019 – sự kiện công nghệ uy tín thường niên tại Việt Nam do báo VnExpress tổ chức. Trước đó, TV OLED cuộn của LG giành được giải thưởng TV sáng tạo nhất - Best of Innovation CES 2020.